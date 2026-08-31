El Hospital Posadas recibió a sus nuevos residentes tras el primer examen 100% digital

El Hospital Posadas incorporó a su nueva camada de residentes, la primera en ingresar tras el estreno del examen 100% digital para las residencias de la salud. Este año sumó 114 residentes de 49 especialidades y otorgó 40 jefaturas, que desde esta semana se integran a los equipos para arrancar una formación intensiva basada en la práctica diaria y el trabajo junto a profesionales de experiencia.

Lugones destacó la nueva modalidad

El ministro de Salud, Mario Lugones, subrayó que esta camada ingresó después de "un paso decisivo que dimos para ordenar y modernizar el ingreso a las residencias" y remarcó que "por primera vez, el examen para las instituciones nacionales y adheridas fue completamente digital". Según señaló, la modalidad fortaleció los estándares de seguridad y transparencia, y además fue valorada por quienes rindieron por su agilidad y buen funcionamiento.

EL POSADAS RECIBE A SUS NUEVOS RESIDENTES



Acompañamos a los profesionales que hoy comenzaron sus residencias en el Hospital Posadas. Después de años de estudio, inician una etapa en la que van a formarse dentro de los servicios, aprender junto con sus equipos y sumar experiencia... https://t.co/eroDK5VvY4 — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) August 31, 2026

El nuevo Examen Integrado se tomó por primera vez de forma completamente digital: los postulantes respondieron 100 preguntas de selección múltiple con tablets individuales, en un esquema que reemplazó al anterior Examen Único. A nivel nacional, 5.663 profesionales estuvieron habilitados para rendir el ingreso a residencias básicas, articuladas y posbásicas en instituciones nacionales, de las Fuerzas Armadas y privadas adheridas.

Las residencias son una instancia central en la formación de los profesionales de la salud y permiten que el sistema incorpore especialistas mejor preparados para la atención cotidiana de los pacientes. Desde el Posadas felicitaron a todos los ingresantes por este comienzo.