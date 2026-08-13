El INDEC dará a conocer la inflación de julio: superaría el 2% después de tres meses de desaceleración

Este jueves se conocerá un dato no muy positivo para el Gobierno y el equipo económico. Es que la inflación de julio se ubicaría por encima del 1,9% de junio y en consecuencia se habría pausado el proceso de desinflación al que apostaban Javier Milei y Luis Caputo en la segunda parte del año. El promedio de las principales consultoras señala que el costo de vida del mes pasado fue del 2%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el Banco Central.

Esa variación se alimenta de un mínimo de proyecciones con piso en el 1,8% y otro tanto de evaluaciones por encima del 2%, de acuerdo con una ronda de consultas entre especialistas. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que "da entre 1,9% y 2,3%: estará más o menos por ahí, seguramente".

El dato oficial será dado a conocer hoy a las 16 por el INDEC. En el gobierno existe inquietud por la cifra luego de conocerse que la inflación en la ciudad de Buenos Aires fue del 2,9%, un salto que no estaba contemplado en ninguna proyección.

La suba de la inflación porteña estuvo influenciada por mayores costos en turismo y el mantenimiento de la vivienda (ajuste en servicios), que si bien pueden tener un componente local son indicadores que son extrapolables a todo el país.

Aunque la estadística porteña sirve como referencia del dato nacional, hay que tener en cuenta que en 2022 se les dio mayor ponderación a los servicios en la actualización de la fórmula del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (Ipcba), lo que finalmente no ocurrió con la metodología del INDEC, que tenía previsto su modificación en enero último, pero se pausó tras la polémica salida del organismo de Marco Lavagna en febrero.

En su último informe semanal, LCG precisó que, "al asignar las variaciones de precios de las principales divisiones de la ciudad a las 12 categorías que utiliza el organismo nacional, la inflación nacional se ubicaría en torno al 2,8%". No obstante, aclaró que "si se realiza un análisis más detallado a nivel de sub-rubros, con la estructura de ponderadores de INDEC, la variación promedio en julio sería del 2,4%".

Por su parte, Analytica espera el 2,2% para julio y anticipó el 1,8% para agosto. "Nuestra proyección incluye un fuerte impacto en los precios estacionales. A partir de los datos de la ciudad, corregimos la estimación previa, del 2% hasta entonces. Hay que tener en cuenta que el IPC nacional utiliza otros ponderadores que los de la ciudad y hay impactos en los precios que se distribuyen de manera diferente en el resto de las regiones", aclaró Claudio Caprarulo, director de la consultora.

Para la Fundación Libertad y Progreso la inflación de julio se ubicó en el 2,1%, al igual que para Eco Go. En cambio, para Equilibra fue del 1,8%.

La tendencia echa por tierra la promesa del presidente Milei de que en agosto de 2026 el índice de inflación empiece con "cero". Incluso las proyecciones más optimistas indican que a ese porcentaje no se llegaría hasta entrado 2027.