El Indec difunde la inflación de agosto: ¿Cuál es la proyección del Gobierno?

El Gobierno de Javier Milei aguarda con mucha expectativa la cifra de inflación que difundirá este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), tras la publicación de varios datos económicos desfavorables vinculados con la actividad industrial por parte del organismo de estadísticas y censo.

Desde la administración libertaria confían en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto le brinde un respiro al programa oficial y retome la tendencia a la baja, luego del 2,1% reportado en julio.

El optimismo del Poder Ejecutivo se apoya en los números de la Ciudad de Buenos Aires, donde la inflación porteña cedió al 1,7% en agosto, marcando una desaceleración fuerte frente al 2,9% del mes previo.

Aunque la medición de CABA suele ponderar más el peso de los servicios, en los despachos oficiales destacan que lo relevante para el indicador nacional es el rumbo descendente que exhibe la curva.

El último dato de inflación difundido por el Indec fue el 2,1% para julio de 2026.

A la par, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central entre casi 40 analistas ubicó su estimación promedio en el 1,7%.

De confirmarse este nivel, la Casa Rosada obtendrá una buena noticia en el frente económico, aun cuando la cifra diste del objetivo de lograr un registro iniciado en cero.

Por el lado de las consultoras privadas, los pronósticos ubican el avance del IPC de agosto en una franja que va del 1,4% al 1,9%:

Fundación Libertad y Progreso: 1,4%

EcoGo: 1,5%

C&T: 1,6%

Orlando J. Ferreres: 1,6%

Analytica: 1,7%

Abeceb: 1,8%

LCG: 1,8%

Equilibra: 1,9%

Invecq: 1,9%

El número definitivo que valide el Indec tendrá además un impacto directo sobre el bolsillo de los sectores más vulnerables: la variación del IPC de agosto determinará el porcentaje del ajuste automático de las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales que se cobrarán en octubre.

La promesa de Milei del "cero coma algo" para agosto

El número oficial de esta jornada reaviva el debate sobre los pronósticos lanzados por el propio mandatario nacional meses atrás.

En diciembre de 2025, durante una entrevista brindada a un canal de streaming afín al oficialismo, Milei sostuvo que para agosto de 2026 "la inflación va a ir a cero", argumentando que al término de la gestión de Alberto Fernández el ritmo acumulado rozaba el "17.000% y ahora está en 24%" anual.

En aquella oportunidad, el jefe de Estado prometió: "Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero".

Asimismo, el Presidente había defendido la marcha del esquema económico al remarcar la dinámica de los precios al por mayor.

"Lo que verdaderamente está pasando con la inflación en Argentina está en el Índice de Precios Mayorista. El programa está funcionando muy bien. Y después se va a reflejar en el IPC, tarda un poco más", planteó en aquel entonces.

Sin embargo, en julio pasado, Milei brindó una entrevista televisiva donde intentó explicar su promesa de "inflación cero coma algo" para agosto.

"Si mirás la inflación mayorista, hubo meses que tuvo deflación, que es la que yo siempre usé", diferenció de la evolución minorista de los precios "de bolsillo" (góndola, tarifas de servicios, comunicación, transporte y otros).

Luego, el economista acusó: "Yo entiendo cómo juegan sucio los medios. Hay periodistas que tienen intereses y que están más sucios que una papa. Yo eso lo entiendo, operan directamente para determinados grupos y yo lo tengo claro".



