El Jefe de la Armada declaró que el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile

El jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, almirante Juan Carlos Romay, afirmó que el paso estratégico del Estrecho de Magallanes "pertenece a Chile", en el marco del análisis del escenario geopolítico del Atlántico Sur.

El pronunciamiento del jefe militar busca cerrar el choque diplomático provocado por los previos dichos del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien había sugerido ejercer presencia territorial en dicho punto austral.

Frente a la queja formal del gobierno chileno, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, tomó contacto con su par trasandino, Fernando Barros, para ratificar la vigencia de los límites bilaterales vigentes.

Precisiones geopolíticas sobre el Atlántico Sur

Las expresiones del titular del arma naval marcaron una postura en línea con el encuadre legal de los compromisos territoriales suscritos entre ambas naciones.

Al describir las características estratégicas de la región austral, Juan Carlos Romay sostuvo: "El Atlántico Sur es un lugar estratégico, porque en esta región tenemos los principales pasos bioceánicos para conectar el Atlántico con el Pacífico, ya sea a través del Estrecho de Magallanes, que pertenece a Chile, o, por el extremo sur, el Cabo de Hornos".

La ratificación institucional sucede en coincidencia con el desarrollo del ejercicio combinado Viekaren 2026, realizado de manera conjunta en aguas del Canal Beagle.

Marco bilateral y decretos en revisión

Las fricciones bilaterales habían derivado en la reafirmación por parte del Poder Ejecutivo de la plena validez del Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

En ese sentido, el ministro Carlos Alberto Presti atribuyó las controversias iniciales a "una confusión y desprolijidad", al tiempo que aseveró: "No está en discusión que el Estrecho de Magallanes es chileno".

Como antecedente normativo pendiente, la gestión del presidente Javier Milei anticipó la derogado del Decreto 457/2021 firmado por la administración anterior, el cual aludía a un hipotético esquema de control conjunto sobre el paso marítimo austral.