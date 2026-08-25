El juez Ariel Lijo le concedió 15 días de prórroga a Manuel Adorni para justificar su patrimonio

El juez federal Ariel Lijo le otorgó un plazo adicional de 15 días hábiles al vocero presidencial, Manuel Adorni, para que presente la documentación respaldatoria sobre la evolución de sus bienes.

La resolución judicial responde a la solicitud planteada por la representación técnica del funcionario del Gobierno nacional, en el marco de la causa instruida en los tribunales de Comodoro Py donde se investiga la consistencia de sus declaraciones juradas.

Plazos y requerimientos de la investigación

Con la medida dispuesta por el magistrado a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.° 4, el portavoz del Poder Ejecutivo contará con margen temporal hasta mediados de septiembre para aportar los comprobantes contables e informes bancarios requeridos.

La causa se originó a partir de denuncias sobre la presunta omisión y posterior actualización de activos inmobiliarios y financieros dentro de sus presentaciones formales ante la Oficina Anticorrupción (OA).

La medida busca determinar la trazabilidad de los fondos y verificar la congruencia de los ingresos declarados en su paso por la función pública.

Estrategia legal de la defensa

Desde la defensa técnica del funcionario señalaron que la postergación fue requerida para reunir documentación fiscal, balances y certificaciones emitidas por entidades bancarias que permitan respaldar el origen de los fondos cuestionados.

Una vez vencido el nuevo plazo otorgado por la Justicia, el juzgado de Ariel Lijo evaluará el material adjuntado para resolver la citación a declaración indagatoria o la eventual realización de un peritaje contable oficial sobre el patrimonio del integrante de la Casa Rosada.