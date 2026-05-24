El mensaje de "fortaleza, paz y unidad" de Victoria Villarruel en medio de la crisis en el Gobierno

Luego de haber quedado afuera de la ceremonia oficial por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, la vicepresidenta Victoria Villarruel evitó hacer mención sobre la interna abierta con el presidente Javier Milei y, en cambio, difundió un mensaje centrado en la fe, la concordia y la unidad nacional.

La ausencia de la titular del Senado en el tradicional Tedeum había generado especulaciones durante los últimos días, hasta que desde la propia Cámara alta confirmaron que no había recibido convocatoria formal por parte del Gobierno nacional. Según detallaron en un comunicado, la invitación para asistir a la celebración religiosa es enviada por la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, a través del área de ceremonial, y en este caso Villarruel no fue incluida.

Pese al gesto político, la vicepresidenta evitó responder con críticas públicas y compartió una publicación en su cuenta de X vinculada a la conmemoración de María Auxiliadora y su importancia dentro de la tradición católica.

El mensaje de Villarruel por el Día de María Auxiliadora.

"En este día celebramos a María Auxiliadora, advocación mariana muy presente en la fe de los argentinos y vinculada a la tradición salesiana que dejó una huella espiritual y educativa en nuestro país. María Auxiliadora acompaña desde hace generaciones a las familias, a los jóvenes, a los trabajadores y a quienes hicieron grande el sur argentino con su esfuerzo y dedicación", expresó la vicepresidenta.

En la misma publicación, Villarruel recordó además la influencia de esa figura religiosa en distintas regiones del país. "Es patrona de la Patagonia argentina y protectora de las provincias de Río Negro y Neuquén, donde su presencia forma parte de la identidad espiritual de sus habitantes. También es patrona del agro argentino por su presencia en los ámbitos rurales", señaló.

María Auxiliadora.

La vicepresidenta también hizo referencia a una visita realizada a la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, templo en el que fue bautizado el papa Francisco. Según relató, estuvo allí durante el aniversario de la muerte del pontífice para homenajearlo y pedir por la situación del país.

"El día del aniversario del fallecimiento del Papa Francisco estuve presente para honrar su memoria en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, un lugar con un esplendor único donde nuestro querido Papa fue bautizado", escribió. "Él siempre recordó con afecto ese templo ligado a los primeros años de su vida cristiana. Ahí, bajo la mirada de la Virgen, le pedí que cuide a nuestra Patria y que fortalezca nuestra fe en tiempos difíciles, encontrando, bajo su amparo, fortaleza, unidad y paz", afirmó.