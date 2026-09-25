El mensaje de Macri a Milei en medio de las reuniones del PRO con LLA: "Le dije que tenemos que armar equipo"

El ex presidente Mauricio Macri reapareció este viernes en una nueva edición de "Próximo Paso", un ciclo de encuentros con los que el PRO recorre el país.

En ese marco, realizó una valoración de la gestión económica de La Libertad Avanza y resaltó que su espacio apoyó al oficialismo "como nunca nadie lo hizo sin ser gobierno".

A su vez, el fundador del PRO resaltó que le dijo a Javier Milei que tienen que "armar equipo".

El titular del PRO sostuvo: "Nosotros apoyamos a este Gobierno como nunca nadie lo hizo sin ser gobierno. Para que ganen, para que saquen las leyes que se necesitan para transformar y para lograr poner al Estado al servicio de la gente y no de políticos corruptos".

También elogió directamente a Milei por el resultado fiscal: "El presidente logró con mucha audacia, muy rápido, algo inédito en la historia argentina y en la historia de la humanidad".

Macri viajó a Jujuy y mantuvo una reunión con el gobernador Carlos Sadir, de la que también participó el legislador Fernando De Andreis, en la que conversaron sobre el panorama electoral de cara al año próximo, y posteriormente brindó un discurso ante los militantes del PRO.

El ex presidente habló del potencial del litio y afirmó: Lo vamos a necesitar para las baterías de todas las cosas que hay ahora", subrayó, y agregó que "Jujuy empezó un camino distinto con nosotros. La verdad que haber sido presidente de este país es un honor muy grande, un honor que quedó para siempre en mi corazón. Pero a la vez fue muy duro: haber tenido al kirchnerismo enfrente fue una permanente batalla".

"Estamos acá porque seguimos apostando. Cuando dejé la Rosada les dije que iba a seguir cuidándolos. Desde el PRO trato de ser mentor, de ayudarlos a crecer, de prepararse. Nosotros no robamos, queremos realmente transformar la realidad y para eso no hay que improvisar. Hay que estar preparados. Por eso queremos tener un candidato a intendente en cada ciudad del país. Una persona que se haya formado, que haya estudiado", aseveró.