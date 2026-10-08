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Jueves, 8 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
PREVENCIÓN SANITARIA

El Ministerio de Salud prepara recursos y logística ante los posibles efectos de "El Niño"

El ministro Mario Lugones destacó la planificación anticipada y el trabajo con las jurisdicciones para reducir el impacto del fenómeno climático y garantizar la atención.

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El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, destacó la planificación anticipada de la cartera sanitaria frente a los posibles efectos de "El Niño" y señaló que se trabaja con las 24 jurisdicciones para reducir su impacto en la salud de los argentinos.

Las variaciones climáticas pueden ser diferentes según cada región, por lo que desde Salud planifican las acciones de acuerdo con las condiciones de cada zona. Para ello, se prepara una Central de Monitoreo que integra información climática y sanitaria para analizar los posibles escenarios.

Coordinación con las provincias

Cada jurisdicción aporta información sobre sus recursos y servicios con el objetivo de ajustar los planes de contingencia. La preparación anticipada permite prever dónde podría ser necesario un refuerzo y cómo organizar los recursos disponibles.

Desde Salud también articulan con el Ministerio de Seguridad Nacional y la Agencia Federal de Emergencias la planificación sanitaria, junto con el transporte, las comunicaciones y la logística necesarios para brindar una respuesta ante posibles necesidades.

Además, junto al Ministerio de Economía y las empresas del sector, se analiza la producción y el abastecimiento de repelentes ante posibles aumentos de la demanda.

Refuerzo de la vigilancia

En paralelo, se reforzó la vigilancia de mosquitos y la eliminación de criaderos para reducir el riesgo de dengue, chikungunya y otras enfermedades transmitidas por estos insectos.

Según explicó Lugones, la planificación anticipada permite organizar los recursos y administrarlos con eficiencia en coordinación con las provincias, reforzando el rol rector del Ministerio de Salud.

De esta manera, la cartera sanitaria busca fortalecer la prevención y los servicios de salud para responder a las necesidades de los argentinos frente a los posibles efectos del fenómeno climático.

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