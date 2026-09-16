El Ministro de Defensa busca descomprimir la tensión con el Reino Unido: "El reclamo por Malvinas es por vía diplomática y pacífica"

El ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti, buscó apaciguar las tensiones diplomáticas con el Reino Unido en torno a la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas: "El reclamo es por vía diplomática y pacífica".

En un contexto marcado por la reciente publicación británica de una guía de apoyo para las empresas que operan en el archipiélago, el funcionario nacional ratificó el rumbo pacífico de la gestión y destacó el alineamiento geopolítico con Estados Unidos.

El ministro de Javier Milei fue contundente respecto a la postura del Gobierno nacional sobre la Cuestión Malvinas y le envió un mensaje a los sectores más extremistas: "Tenemos totalmente claro que el reclamo por la soberanía por las islas son por vía diplomática y vía pacífica. Así que no haya trasnochados que piensen otra cosa".

Respecto a las gestiones que lleva adelante la administración nacional tras la difusión del documento británico destinado a inversores, el titular de la cartera de Defensa aclaró los roles dentro del Gabinete para canalizar el reclamo: "Estamos realizando un trabajo importante, liderado por el presidente Javier Milei, con Cancillería y Defensa".

"El ámbito adecuado para esto es la Cancillería, que es la que toma la representación de la República Argentina en cuestiones internacionales. Entiendo que nuestro reclamo de soberanía es totalmente lícito, diplomático y pacífico", resumió.

Asimismo, Presti subrayó la importancia de la alianza estratégica que el Gobierno mantiene con la Casa Blanca, asegurando que este vínculo bilateral "nos posiciona adecuadamente para la integridad territorial de nuestro país".

Con el objetivo de reforzar a las Fuerzas Armadas, el ministro detalló el plan de adquisiciones impulsado por el Poder Ejecutivo. Según indicó, en los próximos días arribará al país una compra de fusiles, que se sumará a una extensa lista de equipamiento militar pesado: la segunda tanda de aviones cazas F-16, helicópteros 407, aeronaves P-3 Orion, helicópteros Black Hawk y vehículos blindados Strykers.

En ese marco, desmintió las versiones que situaban el costo de la operación en 140 millones de dólares. "No se van a pagar 140 millones por cuatro helicópteros. El dato concreto son 38 millones", afirmó.

Para evitar especulaciones sobre este rearmamento en el marco de la disputa por el archipiélago sur, Presti dejó en claro el propósito del arsenal. "Es para nuestra protección, para brindar la seguridad y la integridad territorial de nuestro país. De ninguna manera tiene vinculación con otras cuestiones de carácter internacional", apuntó en una entrevista a Radio Rivadavia.

La nueva Base Naval en Ushuaia demandará US$450 millones





En el plano de la infraestructura logística y de defensa, el funcionario anticipó que en enero comenzará a construirse la Base Naval Integrada en Ushuaia, Tierra del Fuego, un proyecto considerado clave para la proyección geopolítica de la Argentina.

El canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, en la base naval de Ushuaia.

"Nos va a permitir tener una presencia concreta en el Atlántico Sur. La Armada va a poder tener una base naval con capacidades del siglo XXI. A su vez, también va a derramar para tener un polo logístico en la ciudad de Ushuaia y nos va a permitir facilitar el ingreso a la Antártida Argentina. En enero empezaremos las obras tanto en Ushuaia como en Petrel, que es el punto más cercano al continente blanco", detalló y estimo requerirá una inversión de 450 millones de dólares durante cuatro años.

Presti precisó cómo se financiarán los trabajos en el sur del país, destacando los pasos administrativos que concretó el jefe de Estado: "Después de que el Presidente hiciera su cadena nacional, firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con la asignación de los recursos para este año. Ya estamos en acción para poder, con la Armada Argentina y el Ministerio de Defensa, salir a licitar y empezar las obras en el primer mes del año que viene".

"Digo hechos, no palabras. Vamos a poder mostrarles a los argentinos que la República Argentina tiene presencia en el Atlántico Sur de manera concreta", remarcó y agregó mencionó que el Gobierno ya asignó recursos para los primeros trabajos, mientras que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla nuevas partidas para continuarla.

"Los recursos necesarios para llevar a cabo la construcción de la base completa, que está prevista en cuatro años, son 450 millones de dólares", puntualizó y explicó que el proyecto incluye un muelle en forma de L de 580 metros, instalaciones destinadas a servicios marítimos y generales, edificios, obradores y caminos de acceso.

En este marco, recordó que visitó recientemente el predio destinado a la construcción y cuestionó el grado de avance de las obras anunciadas durante la administración anterior: "Literalmente no hay nada, es la nada misma. Hay un monolito y un contrapiso de cemento para un futuro parque; nada más que eso".



