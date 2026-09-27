El ministro de Justicia porteño volvió a respaldar el jury contra la magistrada que falló contra la baja de la edad de imputabilidad

El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, volvió a cuestionar la decisión de la jueza Laura De Marinis, quien había declarado inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad, y respaldó el jury iniciado contra la magistrada.

El funcionario porteño se refirió al proceso judicial en contra de la jueza que falló contra el Régimen Penal Juvenil y pidió la máxima sanción: "Espero que el jurado de enjuiciamiento entienda que hay un serio incumplimiento a sus funciones y que sea destituida".

El pedido contra De Marinis fue impulsado por la Ciudad y deberá ser analizado por un jurado del Consejo de la Magistratura porteño, que tendrá que determinar si la actuación de la magistrada se ajustó a sus obligaciones.

Tapia defendió la utilización de este proceso frente a las críticas que recibió: "Este mecanismo, el de jury, está contemplado en la Constitución", señaló en declaraciones a Splendid AM990, según recoge NA.

La jueza Laura De Marinis.

El ministro también vinculó la discusión con las políticas de seguridad, cuestionó los efectos que puede generar la liberación de personas detenidas y destacó las modificaciones relacionadas con la reiterancia: "Si entran, los detienen y los vuelven a soltar. Uno de los objetivos de esta ley es dotar de herramientas al Poder Judicial", expresó.

El procedimiento contra la jueza puede terminar con distintas sanciones, entre ellas, un apercibimiento, una suspensión o la destitución, una definición que quedará en manos del órgano encargado de evaluar su desempeño.

Durante la entrevista, Tapia también defendió las medidas adoptadas por el Gobierno porteño en materia de seguridad y sostuvo que forman parte de una estrategia orientada a "ordenar" la Ciudad.

Por último, el funcionario se refirió al traspaso del fuero laboral de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, el cual implicará unos 60.000 millones de pesos, y estimó que la Justicia laboral porteña podría comenzar a funcionar durante el primer trimestre de 2027, una vez que se termine de acordar la transferencia de los recursos necesarios.