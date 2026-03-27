El municipio de Vicente López cierra la calle lateral de Tecnópolis y refuerza controles contra las picadas

Tras los hechos ocurridos el pasado domingo en las inmediaciones del estacionamiento de Tecnópolis, donde un joven resultó herido tras ser atropellado por un auto que participaba de una picada ilegal, el municipio de Vicente López anunció la implementación de medidas de seguridad drásticas para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse.



La intendenta Soledad Martínez firmó un decreto para que la Avenida Presidente Arturo Illia quede completamente cerrada al tránsito vehicular en el tramo comprendido entre el acceso a Tecnópolis y la Avenida Constituyentes. "Estos inconscientes que juegan con la vida de todos nosotros en Vicente López no tienen lugar. Por eso hoy firmé un decreto para que la calle lateral de Tecnópolis quede permanentemente cerrada. No voy a permitir picadas ni carreras ilegales en nuestras calles", aseveró la intendenta.

Todos vimos a estos inconscientes jugar con la vida corriendo carreras. Desde hoy, la calle de Tecnópolis quedará cerrada. Además, las calles de la zona van a tener reductores de velocidad y más cámaras de vigilancia. Se les acabó la joda. pic.twitter.com/PmE9qW2aaM — Sole Martinez (@soledadmartinez) March 26, 2026



Además, se reducirá la velocidad de circulación en la zona mediante la instalación de reductores, se sumarán nuevas cámaras de seguridad para reforzar el monitoreo y se intensificarán los operativos de control y sanciones para quienes incumplan las normas de tránsito o participen de este tipo de actividades ilegales.



El municipio va a seguir trabajando con firmeza para hacer respetar la ley, cuidar el espacio público y garantizar la seguridad de los vecinos.