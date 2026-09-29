"El Niño": el Gobierno puso en marcha una central de monitoreo y reforzó la vigilancia del dengue

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, detalló las medidas sanitarias que el Gobierno nacional implementa junto a las provincias ante el fenómeno El Niño. Según explicó, el objetivo es "detectar riesgos, organizar los recursos disponibles y sostener la atención de los argentinos" si se producen lluvias intensas o inundaciones.

Entre las acciones, Lugones destacó la puesta en funcionamiento de una Central de Monitoreo que reúne información climática, territorial y sanitaria. Las 24 jurisdicciones aportan datos y reciben análisis para ajustar sus planes de contingencia.

El ministro también anunció que se reforzó la vigilancia del dengue y de otras enfermedades transmitidas por mosquitos, uno de los riesgos que suelen aumentar tras las lluvias y las inundaciones.

ANTICIPAMOS LA RESPUESTA SANITARIA ANTE EL NIÑO



Ante los posibles efectos de El Niño, estamos tomando medidas junto con las provincias para detectar riesgos, organizar los recursos disponibles y sostener la atención de los argentinos si se producen lluvias intensas o... https://t.co/gSc81McqCm September 29, 2026

En esa línea, Salud se reunió con productores, distribuidores y cadenas de supermercados para anticipar la demanda de repelentes. Además, trabaja con las provincias para monitorear sus existencias de vacunas y prever el suministro ante posibles inundaciones o cortes de luz.

Lugones remarcó que, desde el rol rector del Ministerio de Salud, se integra la información de todo el país y se coordinan criterios con las jurisdicciones. La idea, indicó, es anticipar dónde podría requerirse apoyo para disponer los recursos con eficiencia.

El Niño, con intensidad alta

El anuncio se dio en el marco de un mensaje de la vocería presidencial, a cargo de Adrián Ravier, sobre las tareas coordinadas de defensa, seguridad, economía, salud y transporte. Allí se explicó que durante los últimos meses de este año y el primer semestre del próximo se desarrollará El Niño con intensidad alta.

Para la Argentina se esperan precipitaciones por encima de lo normal en primavera y verano, con un impacto especial en la Cuenca del Plata y la región de Cuyo. Esto implica, según el comunicado, un riesgo directo sobre la población, la infraestructura y los servicios esenciales.

Frente a este escenario, el Gobierno trabaja de manera transversal con las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, Vialidad Nacional, el Ministerio de Salud, la Secretaría General, la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Agricultura, entre otros organismos.

Desde la vocería recordaron que, por ley, la responsabilidad principal ante estas situaciones es municipal y provincial, mientras que el Gobierno nacional realiza tareas de apoyo.