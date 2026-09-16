El nuevo apoyo de Peter Lamelas al Gobierno de Milei : "Los argentinos que viajan de buena fe deberían ingresar a EE.UU. sin visa"

El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, reiteró su objetivo de que la Argentina vuelva al Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program) para que los argentinos puedan viajar a ese país sin tramitar esa documentación. Mediante una posteo en redes sociales, también aseguró se encuentra "trabajando para traer más inversiones" a nuestro país.

"Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos. Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa", sostuvo Lamelas.

En la misma publicación, en la red social X, el funcionario del presidente Donald Trump señaló que 687.444 argentinos viajaron a Estados Unidos en 2024, mientras que se estima que unos 290.000 viven en EE.UU. Entre los principales destinos figuran Miami, Orlando, Nueva York y Washington D.C.

"Una visa es un privilegio", recalcó el diplomático y aclaró que "cada caso se decide conforme a la ley, protegiendo la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos".

El embajador estadounidense Peter Lamelas planteó que los argentinos "deberían ingresar a EE.UU. sin visa".

La inclusión de la Argentina en el Visa Waiver Program no sería inédita. El país ya gozó de este beneficio migratorio durante la década de los años 90, bajo la administración del gobierno de Carlos Menem. Sin embargo, la Casa Blanca tomó la decisión de retirar a la Argentina del programa tras la crisis del 2001.

"Antes de que yo me vaya como embajador, vamos a tener visa waiver para la Argentina. Es una promesa", afirmó Lamelas durante una entrevista con TN en agosto pasado. Sin embargo, advirtió que para ello "hay algunos criterios que tienen que lograrse para poder entrar al programa".

En el mismo mensaje, el embajador abordó la agenda económica y afirmó que continúa trabajando activamente para atraer un mayor volumen de inversiones estadounidenses a la Argentina.

Al referirse a las condiciones necesarias para el desembarco de capitales, el diplomático dejó un mensaje contundente: "Pero la confianza no se declama: se construye. Y cuando hablamos de infraestructura crítica, la respuesta es clara: tecnología confiable".



