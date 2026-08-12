El oficialismo busca avanzar con la reforma del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II

La Libertad Avanza (LLA) intentará emitir dictámenes de comisión en la Cámara de Diputados a los proyectos para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al que introduce cambios al régimen de Inocencia Fiscal.

El objetivo del oficialismo es poder llevar ambas iniciativas al recinto en una sesión que se convocaría para el 26 de agosto.

En este marco, este miércoles desde las 15 se llevará a cabo un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto en el que expondrán economistas sobre el proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

Están invitados a exponer los economistas Miguel Boggiano, Héctor Rubini, Ramiro Castiñeira, Aldo Abram y Claudio Zuchovicki. Tras eso, LLA buscará firmar dictamen.

El principal eje de la iniciativa es la eliminación de la multiplicidad de propósitos que se adjudica el Banco Central a través de su Carta Orgánica para mantener como único mandato el de preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento del Tesoro.

Inocencia Fiscal II: negocian cambios para excluir a funcionarios de los beneficios

En tanto, las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal se reunirán a las 11 para retomar el debate por los cambios al régimen de Inocencia Fiscal. En el encuentro expondrán Matías Álvarez, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF); José Ignacio Simonella, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y el técnico Oscar Fernández, también de la FACPCE.

Luego, La Libertad Avanza intentará emitir dictamen para lo cual negocia con la oposición dialoguista y se realizarían modificaciones a la iniciativa con el objetivo de impedir que los funcionarios públicos puedan acceder a algunos de los principales beneficios del régimen.

La propuesta contempla que los funcionarios puedan utilizar el esquema simplificado para cumplir con sus obligaciones tributarias, pero que queden afuera de las presunciones y efectos liberatorios previstos por el proyecto. La intención oficial es establecer una diferencia entre el tratamiento que recibirán los contribuyentes en general y quienes ejerzan o hayan ejercido determinadas funciones públicas.

El proyecto original no contemplaba una exclusión específica para los funcionarios públicos pero el tema tomó mayor relevancia tras el escándalo que tiene como protagonista al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, quienes en junio de 2026 se incorporaron al régimen simplificado de Ganancias antes de presentar su declaración jurada, una situación que generó nuevos cuestionamientos y sospechas.

El Régimen de Inocencia Fiscal se aprobó hace siete meses pero LLA plantea cambios. Entre las modificaciones se eliminan los topes de $1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 millones de patrimonio para poder ingresar al régimen simplificado de Ganancias.