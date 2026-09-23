El oficialismo busca respaldo en el Senado para aprobar la reforma del Banco Central

La Libertad Avanza (LLA) intenta sellar acuerdos en el Senado que le permitan sesionar este jueves, con el objetivo de convertir en ley las reformas de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y del régimen de Zonas Frías.

El oficialismo buscará confirmar la convocatoria durante una reunión de Labor Parlamentaria que se llevará a cabo este miércoles desde las 14.

La presidenta del bloque LLA, Patricia Bullrich, avanzó en las últimas horas con las negociaciones con los denominados opositores dialoguistas para intentar sancionar la reforma del BCRA que tiene media sanción en Diputados. La Unión Cívica Radical, el PRO y espacios provinciales respaldan la iniciativa aunque algunos aliados rechazan que la remoción de los directores del organismo deba ser aprobada por una mayoría de dos tercios del Congreso.

Zonas frías

Asimismo, el proyecto que genera mayor debate entre los legisladores es el que establece cambios en el régimen de Zonas Frías ya que prevé que el subsidio se mantendrá únicamente para los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna. También conservarán el beneficio los hogares inscriptos en el ReNaBaP, los veteranos de Malvinas y aquellos hogares con familiares que tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

No obstante, perderán el subsidio los residentes de las ciudades que incorporaron el beneficio en 2021 de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis.

Patricia Bullrich negocia con aliados el temario de la sesión de este jueves en el Senado.

Otro punto clave de la propuesta es que el descuento se aplicará sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, una modificación que también es rechazada por varios legisladores opositores.

Asimismo, las personas que pierdan el subsidio por Zona Fría podrán gestionar una rebaja en las tarifas si acreditan ingresos de hasta tres canastas básicas para un hogar tipo 2, que actualmente se ubican en unos 4,8 millones de pesos.

Por último, en el temario de la sesión también podría incluirse el proyecto sobre el Mercado Voluntario de Carbono que ya cuenta con dictamen.