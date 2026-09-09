El oficialismo buscará avanzar con el tratamiento de la reforma del Banco Central y el proyecto Inocencia Fiscal II

La Libertad Avanza (LLA) intentará avanzar este miércoles en el Senado con el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la ley de Inocencia Fiscal II. El objetivo del oficialismo es emitir los dictámenes esta semana ya que aspira a convertir en ley las iniciativas antes de fin de mes. Ambas cuentan con media sanción de Diputados.

La reforma del BCRA será analizada en un plenario de las comisiones de Economía e Inversión desde las 10:30 mientras que el proyecto de Inocencia Fiscal II será debatido a partir de las 17:30 por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

Autoridades del Banco Central expondrán en el Senado

A la reunión convocada para este miércoles para analizar la reforma del Banco Central asistirán el presidente de la entidad, Santiago Bausili, y el vicepresidente, Vladimir Werning, quienes expondrán los principales lineamientos del proyecto y respondan las preguntas de los senadores. El oficialismo buscará avanzar con la firma del dictamen mañana o durante la próxima semana, con el objetivo de convertir la iniciativa en ley antes de que finalice septiembre.

Santiago Bausili expondrá en el Senado sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La propuesta impulsada por la gestión libertaria establece como objetivo central del Banco Central la preservación del valor de la moneda y limita la posibilidad de que la autoridad monetaria financie al Estado nacional, las provincias y otros niveles de gobierno. También plantea eliminar funciones vinculadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas.

Inocencia Fiscal II: quiénes participarán del plenario de comisiones

En tanto, al plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda que analizará el proyecto de Inocencia Fiscal II fueron invitados a exponer el contador especializado en Derecho Tributario Martín Caranta y el abogado especializado en Derecho Tributario Juan Martín Jovanovich.

En caso de alcanzar un acuerdo con los denominados opositores dialoguistas, LLA intentará firmar este jueves el despacho de comisión.

La reforma a la ley de Inocencia Fiscal busca incentivar el ingreso al sistema financiero de dólares que permanecen fuera de la economía formal mediante una ampliación del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Entre las modificaciones propuestas figura la eliminación de los topes.

También redefine el concepto de "discrepancia significativa" que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.