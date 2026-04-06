El oficialismo convocó a una sesión especial para reformar la Ley de Glaciares

La Libertad Avanza junto a bloques dialoguistas solicitaron formalmente una sesión especial para el próximo miércoles a las 15 horas con el objetivo de debatir la reforma de la Ley de Glaciares.

El pedido, que lleva la firma de referentes como Gabriel Bornoroni y Pamela Verasay, busca dar respuesta a una demanda de mandatarios provinciales que consideran necesaria la modificación normativa para habilitar millonarios proyectos extractivos en las zonas de Cuyo y el Norte Argentino.

El camino hacia el dictamen

Para que el proyecto llegue al recinto, el oficialismo y sus aliados deberán obtener mañana el dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.

Se prevé una reunión informativa con la presencia de gobernadores, para luego proceder a la firma de los despachos.

Los bloques impulsores aseguran tener garantizadas las 18 firmas necesarias en la comisión presidida por Nicolás Mayoraz y las 16 requeridas en la de José Peluc.

Esta instancia legislativa se produce tras las audiencias públicas realizadas a finales de marzo, donde expusieron cerca de 400 oradores.

Aquellas jornadas estuvieron marcadas por el fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas, quienes denunciaron restricciones en la participación de los más de 100 mil inscriptos originales.

El eje del conflicto radica en la compatibilidad de la protección de hielos con el régimen de incentivos mineros (RIGI) sancionado en 2024.

Alianzas provinciales y proyección de votos

La iniciativa cuenta con el respaldo estratégico de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Estos mandatarios consideran fundamental la reforma para dinamizar la economía regional.

Según confiaron fuentes parlamentarias, el oficialismo es optimista respecto al quórum: "Tendrán los 129 diputados para abrir la sesión, habilitar el debate y al menos entre 130 y 134 votos para convertir en ley el proyecto".

Para alcanzar la sanción definitiva, el bloque libertario sumará a sus 94 votos el apoyo de Innovación Federal, Producción y Trabajo, y un sector de Fuerzas del Cambio.

También se espera el acompañamiento de los tres legisladores de Independencia, representantes cordobeses y el diputado nacional Nicolás Massot, consolidando la mayoría necesaria para ratificar lo aprobado por el Senado el pasado 26 de febrero.