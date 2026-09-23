El oficialismo hizo concesiones en Discapacidad y consiguió dictamen para su proyecto

El Gobierno de Javier Milei cambió su postura con respecto a los recortes en el área de Discapacidad que había insinuado en el Presupuesto 2027 y presentó un nuevo proyecto que este miércoles obtuvo dictamen de comisión en la Cámara de Diputados. Se trata de una iniciativa que mantiene los artículos centrales de la prórroga de la emergencia y en caso de sancionarse, sería una norma de orden nacional de carácter permanente.

La Libertad Avanza (LLA) consiguió el dictamen con el aval de sus habituales aliados en un plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados oficialistas Gerardo Huesen y Bertie Benegas Lynch, respectivamente

Al comenzar la reunión, la diputada de LLA Laura Rodríguez Machado fue la vocera designada para presentar el proyecto al que calificó como una "propuesta de una ley superadora". "No venimos a demonizar la ley de emergencia, sino a preguntarnos qué pasa el día después", recalcó.

Aseguró, al respecto, que la propuesta "reafirma los principios de la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, ratificada por una ley que básicamente habla de la no regresividad de los derechos". Según dijo, eso impulsa a los bloques firmantes a no quedarse con la "transitoriedad" de la ley de emergencia, sino que avanzan en una permanente.

Resaltó, en este marco, que el proyecto garantiza la compatibilidad entre tener un trabajo formal con ingresos de hasta dos salarios mínimos y gozar de la pensión por discapacidad.

Apuntó que también se reafirma que el "derecho al cobro de las compensaciones subsiste aunque termine la emergencia" y completó: "Ratificamos la universalidad y la homogeneidad de los aranceles del nomenclador".

Laura Rodríguez Machado aseguró que la iniciativa del oficialismo es una "propuesta de una ley superadora".

Para emitir el dictamen de mayoría, el oficialismo cosechó 42 firmas ya que se sumaron representantes del PRO, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y de los bloques provinciales de Elijo Catamarca, Independencia y La Neuquinidad.

Críticas del peronismo

Durante la reunión, desde el bloque Unión por la Patria renovaron críticas a LLA. "No nos gustan las emergencias, nos obligaron a la emergencia", enfatizó el diputado Eduardo Valdés, que además habló de una falta de confianza y puso como condición para firmar el dictamen que "retiren el Presupuesto del Parlamento y que pongan las partidas de discapacidad con la firma de (Luis) Caputo".

En tanto, el titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, insistió con la necesidad de prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y calificó el cambio de postura del oficialismo como "saltos ornamentales" y "contorsionismo".