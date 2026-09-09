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Miércoles, 9 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
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El oficialismo logró dictamen para avanzar con la Carta Orgánica del Banco Central en el Senado

El plenario de comisiones juntó las firmas para habilitar el debate del proyecto sin cambios. Ya cuenta con media sanción.

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El bloque de La Libertad Avanza logró avanzar con el dictamen para llevar al recinto la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El tratamiento en comisión duró más de cuatro horas y tuvo la presencia del titular del BCRA, Santiago Bausili, y del vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

Durante esta jornada se aprobó el texto sin cambios respecto a cómo llegó el 26 de agosto, cuando tuvo el visto bueno del Senado.

La reunión tuvo lugar en las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
La reunión tuvo lugar en las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

De esta manera quedó en condiciones para ser tratado la semana que viene en la Cámara alta.

En su exposición, el presidente del BCRA defendió la reforma y sostuvo que el marco reglamentario vigente desde 2012 "ni siquiera pudo cumplir el objetivo número uno" que se había fijado en la ley "que es preservar el valor de la moneda".

Por su parte, el jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, consideró que la propuesta "es inconstitucional" y constituye "una vergüenza para la democracia argentina".

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