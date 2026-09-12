El Papa León XIV recibió a referentes de la CGT y movimientos sociales antes de su visita a Argentina

Este sábado el Papa León XIV recibió a una delegación argentina del ámbito sindical encabezada por referentes de la CGT y movimientos sociales.

El encuentro se dio en el marco de la finalización del "IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte Sur".

Entre los presentes estuvieron Cristian Jerónimo (cotitular de CGT), Gerardo Martínez (secretario general de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT), Marta Pujadas (presidenta del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico de la OEA); Daniel Funes de Rioja (presidente de la Organización Internacional de Empleadores - OIE), el sacerdote Carlos "Charly" Olivero, coordinador de Comunidades Organizadas y Alejandro Gramajo (secretario general de la UTEP).

La delegación argentina.

Entrega de documento de la UTEP

Gramajo le entregó al sumo Pontífice un informe social sobre la situación del país. El mismo lleva el nombre de "Informe de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular para su Santidad León XIV".

En el documento de la organización se sostiene que "la pobreza monetaria oficial subestima sistemáticamente la privación real. Al guiarse por metodologías rígidas de principios de siglo e invisibilizar costos indispensables como el alquiler o el gasto real en salud y conectividad, las estadísticas del INDEC construyen un escenario de privación material que representa apenas la mitad de la realidad efectiva", entre otras críticas a la gestión gubernamental.

También se apunta a la morosidad y se enfatiza que "la deuda se convirtió en una de las principales estrategias de supervivencia de las familias argentinas. Esta situación se recrudece aún más en los sectores populares donde los tipos y condiciones de los préstamos operan en la informalidad y con condiciones abusivas: tasas de interés usurarias, retención de documentación personal, hostigamiento y persecución".