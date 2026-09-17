Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 17 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
AHORA
SENADO

La Libertad Avanza busca sancionar la ley de Inocencia Fiscal II

PBI

La economía argentina sufrió una caída del 0,6% en el segundo trimestre por las fuertes bajas del consumo y la inversión

La economía frenó frente a los primeros tres meses del año, golpeada por el retroceso de la demanda interna, según el INDEC. En la comparación interanual, en cambio, la actividad creció 2% y acumuló una suba del 2,2% en el primer semestre.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

La economía argentina cayó 0,6% en el segundo trimestre de 2026 frente a los primeros tres meses del año, afectada por el fuerte retroceso del consumo y la inversión. El dato, difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), marcó un freno de la actividad luego de que el PBI hubiera crecido 0,7% en el primer trimestre.

Caen el consumo y la inversión, repuntan las exportaciones

El deterioro se observó en casi todos los componentes de la demanda interna. El consumo privado cayó 2,4% respecto del trimestre anterior, el consumo público retrocedió 2,3% y la formación bruta de capital fijo -el indicador que refleja la inversión- disminuyó 0,8%. La excepción fueron las exportaciones, que avanzaron 2,5%, mientras que las importaciones bajaron 3,5%.

La economía argentina sufrió una caída del 0,6% en el segundo trimestre por las fuertes bajas del consumo y la inversión

La foto cambia parcialmente en la comparación interanual: allí el PBI creció 2% frente al mismo período de 2025 y acumuló una expansión del 2,2% en el primer semestre. Aun así, el flojo desempeño de la inversión volvió a aparecer con fuerza, con un desplome del 11,1% interanual, explicado sobre todo por las caídas del 15,2% en maquinaria y equipo y del 22,1% en equipo de transporte. El consumo privado apenas avanzó 0,4% y el público cayó 4,1%, mientras que las exportaciones treparon 13,7%.

Ganadores y perdedores por sector

El desempeño sectorial fue dispar. La industria manufacturera cayó 2,1% interanual y la administración pública retrocedió 1,4%. En contraste, la explotación de minas y canteras -que incluye hidrocarburos- creció 16,4%, el agro avanzó 6,9% y la pesca registró un salto del 44,7%. La construcción mostró una variación positiva de apenas 0,2% y el comercio se mantuvo prácticamente sin cambios.

Qué proyecta el Gobierno para 2026 y 2027

En el proyecto de Presupuesto 2027 presentado esta semana, el Gobierno estimó que la economía cerrará 2026 con un crecimiento promedio del 3%, una desaceleración frente al 4,5% de 2025. Bajo esos supuestos, el consumo privado avanzaría 3,1% y las exportaciones 7,7%, mientras que la inversión caería 2,1% y el consumo público retrocedería 2%.

Para 2027, año electoral, el escenario oficial supone una aceleración del PBI al 4%, apoyada principalmente en un fuerte rebote de la inversión -que crecería 9,2%- y en una nueva expansión de las exportaciones, del 8,5%. En ese cuadro, el consumo privado subiría 3,4% y el público volvería a terreno positivo con un alza del 0,6%.

Esta nota habla de:
1
Santilli confirmó qué jubilados dejan de recibir el bono en octubre
ALERTA

Santilli confirmó qué jubilados dejan de recibir el bono en octubre

2
La desgarradora reacción de los conductores del noticiero al confirmar la muerte de sus compañeros en un accidente de helicóptero
FUERTE

La desgarradora reacción de los conductores del noticiero al confirmar la muerte de sus compañeros en un accidente de helicóptero

3
Cambian las jubilaciones a partir del 8 de octubre
ANTICIPO

Cambian las jubilaciones a partir del 8 de octubre

4
Advierten que lo peor de El Niño llegará a partir de la primavera: ¿Qué zonas de Argentina serán las más afectadas?
ALERTA

Advierten que lo peor de El Niño llegará a partir de la primavera: ¿Qué zonas de Argentina serán las más afectadas?

5
Grave denuncia de una participante de "Popstars": "Nos hicieron gastar un montón de plata..."
POR LA RED

Grave denuncia de una participante de "Popstars": "Nos hicieron gastar un montón de plata..."

Últimas noticias de PBI