La economía argentina sufrió una caída del 0,6% en el segundo trimestre por las fuertes bajas del consumo y la inversión

La economía argentina cayó 0,6% en el segundo trimestre de 2026 frente a los primeros tres meses del año, afectada por el fuerte retroceso del consumo y la inversión. El dato, difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), marcó un freno de la actividad luego de que el PBI hubiera crecido 0,7% en el primer trimestre.

Caen el consumo y la inversión, repuntan las exportaciones

El deterioro se observó en casi todos los componentes de la demanda interna. El consumo privado cayó 2,4% respecto del trimestre anterior, el consumo público retrocedió 2,3% y la formación bruta de capital fijo -el indicador que refleja la inversión- disminuyó 0,8%. La excepción fueron las exportaciones, que avanzaron 2,5%, mientras que las importaciones bajaron 3,5%.

La foto cambia parcialmente en la comparación interanual: allí el PBI creció 2% frente al mismo período de 2025 y acumuló una expansión del 2,2% en el primer semestre. Aun así, el flojo desempeño de la inversión volvió a aparecer con fuerza, con un desplome del 11,1% interanual, explicado sobre todo por las caídas del 15,2% en maquinaria y equipo y del 22,1% en equipo de transporte. El consumo privado apenas avanzó 0,4% y el público cayó 4,1%, mientras que las exportaciones treparon 13,7%.

Ganadores y perdedores por sector

El desempeño sectorial fue dispar. La industria manufacturera cayó 2,1% interanual y la administración pública retrocedió 1,4%. En contraste, la explotación de minas y canteras -que incluye hidrocarburos- creció 16,4%, el agro avanzó 6,9% y la pesca registró un salto del 44,7%. La construcción mostró una variación positiva de apenas 0,2% y el comercio se mantuvo prácticamente sin cambios.

Qué proyecta el Gobierno para 2026 y 2027

En el proyecto de Presupuesto 2027 presentado esta semana, el Gobierno estimó que la economía cerrará 2026 con un crecimiento promedio del 3%, una desaceleración frente al 4,5% de 2025. Bajo esos supuestos, el consumo privado avanzaría 3,1% y las exportaciones 7,7%, mientras que la inversión caería 2,1% y el consumo público retrocedería 2%.

Para 2027, año electoral, el escenario oficial supone una aceleración del PBI al 4%, apoyada principalmente en un fuerte rebote de la inversión -que crecería 9,2%- y en una nueva expansión de las exportaciones, del 8,5%. En ese cuadro, el consumo privado subiría 3,4% y el público volvería a terreno positivo con un alza del 0,6%.