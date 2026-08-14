El peronismo empieza a reordenarse para sostener las PASO: el mensaje para los gobernadores dialoguistas

El articulado exitoso que desplegó el peronismo para que se caigan los cambios a la Ley de Tierras y de Manejo del Fuego abrió una hendija hacia el reordenamiento interno que necesita para defender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Congreso y que sean las urnas las que definan su candidato para el 2027 entre las diferentes tribus.

El que más votos obtenga en la primaria, será el candidato. El que gana, conduce. Dos puntos de partida que se desprenden de la cumbre del martes en el Hotel Emperador que reunió a 10 dirigentes de diversos sectores, algunos con fuertes fricciones internas y otros, afuera de ese marco, pero interesados en una candidatura.

La lectura compartida es que mientras se sostengan las PASO, no habrá que definir un nombre de unidad elegido a puertas cerradas (novedad, ya que alguno parecía inclinarse más por la segunda opción). El escenario de fragmentarse no convence por ahora tampoco. A la luz de las encuestas, si el peronismo se divide la derrota estaría asegurada.

En esas mediciones se sostiene como la principal fuerza para enfrentar al presidente y líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien buscará la reelección el año próximo y cuya mesa política identifica como clave inicial de su estrategia la eliminación o suspensión de las PASO.

Quienes fueron a la cumbre en el Hotel Emperador

Con consenso para proteger las PASO se sentaron el gobernador de la provincia de Buenos Aires y líder del Movimiento Derecho al Futuro, Axel Kicillof; el excandidato presidencial, al mando del Frente Renovador; Sergio Massa; y el diputado nacional y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Los armadores del encuentro que duró más de tres horas fueron el jefe de bloque peronista en el Senado, José Mayans; y del bloque Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez.

Gobernadores oposición férrea a Milei: Quintela, Ziliotto, Kicillof, Insfran.

Participaron también los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja); Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa). También el exgobernador de Santiago del Estero y senador nacional por esa provincia, con intenciones de una candidatura nacional en 2027, Gerardo Zamora (de origen radical, aliado peronista).

"Nadie puso el carro adelante del caballo", destacó Martínez luego en una entrevista con el canal Carnaval Stream al resumir el clima de la reunión entre los diez, donde se mostraron dispuestos a la secuencia que fija su doctrina: "la patria, el movimiento, los hombres".

El siguiente paso será generar puentes para ensanchar la conversación y fijar una nueva fecha para otro intercambio, probablemente en el interior del país, región norte: hay más voces que tantean sumarse en un frente amplio que rete en las urnas al partido violeta.

Advertencia a gobernadores que retumbó en el norte

Un mensaje para dialoguistas, aliados, acuerdistas del norte fue claro y expuesto por el diputado Martínez, como así también por Mayans, en diversos reportajes: "Los que le voten a Milei la eliminación o la suspensión de las PASO se van a tener que hacer cargo de cuatro años más de este infierno si es reelecto".

La frase pone fin a la postura comprensiva respecto a gobernadores peronistas, que obtuvieron triunfos electorales en sus distritos como oposición a Milei, pero que le aportaron votos a Ley Bases y demás en los últimos tres años, sin los cuales no hubiera podido concretar su agenda legislativa, sin mayoría suficiente en ambas cámaras.

Gobernadores Jalil de Catamarca y Jaldo de Tucumán.

La advertencia fue debidamente presentada por el jefe del bancada de diputados de Unión por la Patria: "Nosotros vamos a salir a hablar con claridad con todos los gobernadores y senadores".

La agenda parlamentaria formó parte de la charla de los 10 dirigentes en el Hotel Emperador, pero el asunto central fue encauzar voluntades hacia un mismo objetivo: ganarle a Milei en 2027.

El peronismo trabajaría de aquí en más en similar sintonía que lo hizo para rechazar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que envió la Rosada al Congreso (obtuvo media sanción pero sin los artículos que más le interesaban al Ejecutivo). Entran en el listado al reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el Presupuesto 2027.

Así será mientras el mileísmo mueve sus alfiles para sellar alianzas con el PRO, el radicalismo e, idealmente, con gobernadores del peronismo con terminales en el Congreso Nacional. Antes de que finalice el período de sesiones ordinarias en diciembre se definirá el destino de las PASO 2027.