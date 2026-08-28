El PJ abrió sus puertas a las 62 Organizaciones y puso a los sindicalistas en el radar del armado hacia 2027



La secretaria general del Partido Justicialista Nacional, Teresa García, recibió en la sede del PJ a la conducción de las 62 Organizaciones Peronistas. Hubo coincidencias en la necesidad de reconstruir la unidad del movimiento y avanzar en una agenda política y sindical común. Durante el encuentro, García destacó el rol de los gremialistas y quedó planteada una próxima reunión con más dirigentes.



En un encuentro que los propios protagonistas calificaron como histórico por su trascendencia política y sindical, la conducción nacional del Partido Justicialista recibió este martes a los principales referentes de las 62 Organizaciones Peronistas en la sede partidaria de la calle Matheu 130. La reunión, que se extendió durante más de dos horas, tuvo como eje central la necesidad de reconstruir puentes entre la estructura partidaria y el Movimiento Obrero Organizado de cara al desafío electoral de 2027.



El cónclave fue encabezado por Teresa García, quien planteó la importancia de profundizar la relación entre el PJ y las organizaciones sindicales, así como de construir una estrategia común con presencia federal. En ese marco, hubo coincidencias en que la discusión no debe limitarse a las candidaturas, sino comenzar por la elaboración de un programa que permita al peronismo recuperar iniciativa política y ofrecer respuestas frente a la situación laboral, económica y social.



José Ibarra, secretario general de las 62 Organizaciones a nivel nacional, puso sobre la mesa una demanda histórica del espacio: recuperar la representación orgánica del movimiento obrero en las listas del PJ. Recordó que desde hace años no cuentan con legisladores que hayan llegado a sus bancas directamente desde la estructura sindical y reclamó "que se respete la participación de los trabajadores organizados en los futuros armados electorales".



Otro de los puntos salientes de la reunión fue la referencia de García a Julio Rubén Ledesma, secretario general del SEOCA Zona Oeste, cuyo nombre circuló entre los sindicalistas y fue recordado por la secretaria general del PJ por su trayectoria como diputado nacional y senador provincial, pero, sobre todo, por su trabajo territorial en el Conurbano.



Por su parte, Karina Álvarez, referente mercantil recientemente elegida como titular de las 62 Organizaciones en la zona de Moreno, señaló que el diálogo debería reproducirse en el territorio, pero "primero habría que plantear qué vamos a hacer en medio de la crisis que viven los trabajadores y el país productivo, y después hablar de la construcción política para el 2027". En la misma línea, los dirigentes reclamaron que el sindicalismo tenga una participación efectiva en la definición de las propuestas y en la representación institucional del peronismo.



La unidad fue otra de las palabras centrales de la jornada. Los gremialistas insistieron en que el peronismo necesita superar las diferencias internas y construir una propuesta capaz de contener a sus distintas expresiones. "Si estamos todos divididos, perdemos fuerza", sintetizó Álvarez.



En ese sentido, Joaquín Santucho referente y delegado de base, responsable de las 62 Organizaciones peronistas de Ituzaingó, Morón y Hurlingham, remarcó que, el brazo político de los trabajadores, pretende ser "una herramienta de unidad", pero no una unidad circunstancial, sino una articulación que "permita pasar de la discusión interna a la acción territorial". La intención es que el vínculo iniciado en Matheu "también se replique en provincias y municipios, especialmente allí donde el peronismo gobierna", sostuvo el dirigente.



El sindicalismo organizado, además, reclamó que intendentes y dirigentes territoriales acompañen las normalizaciones de las 62 Organizaciones y se involucren en el proceso de reconstrucción política. "La apuesta es consolidar una estructura federal que permita llevar al territorio una agenda común y recuperar protagonismo de cara a 2027", agregó Santucho.



El encuentro en Matheu dejó así una señal política concreta: el PJ y las 62 Organizaciones volvieron a sentarse en una misma mesa después de varios años de distancia. Ahora, el desafío será transformar ese gesto en una construcción sostenida. Y en ese camino, el nombre de Julio Rubén Ledesma quedó instalado como uno de los dirigentes con los que la conducción partidaria busca conversar.



La delegación sindical estuvo encabezada por el secretario general de las 62 Organizaciones, José Ibarra, junto a Fabián García, de SOECRA; Guillermo Mangone; Rubén Grimaldi; y dirigentes de distintos gremios y regionales del país. Entre otros, participaron representantes de Químicos y Petroquímicos, SOECRA, Caucho, USAFIP, Estaciones de Servicio, Comercio e Informáticos, además de las conducciones de las 62 Organizaciones de Moreno, Morón, Salta y Esteban Echeverría.