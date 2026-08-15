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Sábado, 15 de agosto de 2026

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INFORME OFICIAL

El poder adquisitivo del trabajador sigue en baja: cayó 0,9% en junio

Los datos corresponden al informe Panorama mensual del Trabajo Registrado que elabora el Ministerio de Capital Humano. Textiles, metalúrgicos y comercios son los sectores más afectados.

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El poder adquisitivo de los trabajadores del sector privado formal registró en junio una baja de 0,9%, con lo cual está por debajo de noviembre de 2023, según un informe oficial. Este retroceso se suma a la tendencia previa, ya que la variación profundiza la contracción observada en mayo, que había alcanzado el 2,9%.

La evolución de los ingresos muestra que el salario medio real se situó en niveles inferiores a los de hace dos años. Tras un período de estabilidad, el salario medio real de junio de 2026 se ubicó por debajo del registro de noviembre de 2023, con una caída del -0,6%.

La situación se explica porque "el salario nominal desaceleró su crecimiento en mayor medida que el Índice de Precios al Consumidor (IPC)", especialmente considerando que el aumento nominal en abril y mayo "solo alcanzó el 1%" frente al 2,1% de los meses previos.

Los datos corresponden al informe Panorama Mensual del Trabajo Registrado que elabora el Ministerio de Capital Humano. El estudio detalla que las remuneraciones fijadas por convenios colectivos también tuvieron una "dinámica contractiva", reduciéndose un "0,7% en términos reales en la serie sin estacionalidad" durante el último bimestre.

Los datos del SIPA reflejan una "marcada heterogeneidad entre los convenios colectivos". Mientras sectores como "Encargados de edificio (+5,9%)" y "Camioneros (+3,1%)" lograron mejoras, otros rubros sufrieron caídas pronunciadas. En el extremo inferior de la medición, diversas actividades industriales y comerciales presentan retrocesos de dos dígitos en términos interanuales.

Los sectores más afectados por la pérdida de capacidad de compra son los "Textiles (-12,6%)", los "Metalúrgicos (-12,4%)" y el "Comercio (-11%)". Esta dispersión salarial evidencia que solo un grupo reducido de convenios logró acuerdos nominales "por encima de la inflación".

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