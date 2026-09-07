El "Pollo" Sobrero destrozó el nuevo protocolo de Trenes Argentinos: "Es impresentable"

El secretario general de la Unión Ferroviaria (Seccional Oeste), Rubén "Pollo" Sobrero, cuestionó el nuevo protocolo operativo implementado por Trenes Argentinos y calificó la medida como "impresentable". Esa medida desató un verdadero caos en las estaciones y afectó a miles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En declaraciones a Crónica TV, el dirigente gremial detalló que el conflicto se originó a partir de cambios inconsultos en los test de alcoholemia y estupefacientes que se realizan al personal antes de tomar servicio.

"Los motorman como los guardas tienen que hacer controles de alcoholemia y de droga, y está bien que se haga porque es una ley nacional. Ahora, no podés pasar de tardar tres o cuatro minutos a hacer un protocolo que demora 40 minutos. Es una locura total", enfatizó.

En esta línea, Sobrero sostuvo que estas deficiencias ocurren porque quienes toman decisiones políticas "no consultan con los laburantes que son los que saben cómo hacerlo". Como consecuencia directa de las demoras, remarcó que "el 70% de la gente ya perdió el presentismo en el día de hoy por las complicaciones a la hora de viajar".

Ante el colapso operativo generado en las líneas Roca, Mitre y Sarmiento este lunes, el dirigente indicó que el propio gremio debió intervenir de urgencia: "Tuvieron que dar marcha atrás para volver al protocolo viejo, porque estaban los compañeros esperando que les hagan el control, los trenes parados y la gente enojada en las estaciones", aseveró.

Luego, Sobrero reflexionó sobre el trasfondo de las decisiones actuales y diagnosticó una "ruptura en la tradición del saber". En esa línea, criticó: "Ponen personas que vienen con ideas que no sé dónde sacaron, de TikTok, muy superficiales, y quieren hacer modificaciones que terminan rompiendo todo el sistema".

Asimismo, el sindicalista apuntó contra la falta de empatía y sensibilidad de la administración actual frente al deterioro del transporte público y el impacto de los aumentos tarifarios.

"Cuando vos estás en manos de una secretaría de Transporte a la que no le importa si la gente viaja bien o mal, pasa esto. El concepto que tienen muchos funcionarios de este gobierno, que me lo han dicho inclusive, es: 'Ahí viajan los pobres, no nos importa'", disparó.

Rubén "Pollo" Sobrero disparó contra el Gobierno por el caos en los trenes: "El nuevo protocolo es impresentable".

Del mismo modo, advirtió que el colapso del sistema ferroviario excede a un sector socioeconómico: "El tren es una parte clave de los 10 millones de personas que se mueven en el Área Metropolitana por día. Si vos rompés ese entramado, inevitablemente le va a terminar golpeando a todos".

Finalmente, Sobrero vinculó los problemas operativos con la reducción drástica de la planta de trabajadores a través de retiros voluntarios y despidos, denunciando que la "motosierra" se aplicó sin criterio lógico.

"Se fueron 5.500 ferroviarios. ¿A dónde quieren llegar? No tenés guardas, no tenés motorman, no tenés guardabarreras ni enfermeros para que hagan los controles. Así no se puede funcionar", concluyó.

La explicación de Trenes Argentinos por el lunes caótico

Como bien se informó, la empresa estatal detalló esta mañana que los anteriores controles eran realizados de forma presencial por personal médico y de enfermería en las distintas bases operativas.

"La nueva modalidad establece que los controles sean efectuados por personal de enfermería en el lugar, con intervención médica de manera remota únicamente ante la eventual detección de un resultado positivo", indicaron.

Mediante un comunicado explicaron que este lunes se implementó el cambio por primera vez en las cinco líneas: "Poniéndolo a prueba con una saturación plena para poder analizar los parámetros de funcionamiento, y así realizar los ajustes necesarios".

Ante las consecuencias de la medida, la firma prometió que "continuará realizando los ajustes necesarios durante esta etapa de implementación, con el objetivo de alcanzar un esquema que permita realizar los controles de manera segura y eficiente, minimizando su impacto sobre la operación ferroviaria y mejorando progresivamente las condiciones de prestación del servicio".