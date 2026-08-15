El presidente del Banco Central admitió que la economía "crece mucho más despacio" de lo que espera el Gobierno

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, reconoció que la actividad económica "crece despacio", a un ritmo menor al esperado por el Gobierno de Javier Milei.

"La economía crece despacio, en torno al 2% anual, mucho más despacio de lo que nos gustaría", admitió Bausili durante un encuentro con empresarios en la Bolsa de Comercio de Mendoza, del que también participó el gobernador Alfredo Cornejo.

Al explicar los motivos de esta situación, el titular del BCRA habló de un "miedo o estrés postraumático" en el comportamiento de empresas y consumidores que condiciona las decisiones de inversión. Lo atribuyó a las sucesivas crisis que atravesó la Argentina.

En este marco, anticipó que preparan medidas relacionadas con "sacar trabas y bajar costos" para que el sector privado y la economía en Argentina "se desarrollen".

Mencionó, en este punto, la formalización de los ahorros de los argentinos para impulsar el crecimiento de los préstamos. "Queremos que se canalice en el sistema financiero para que haya crédito disponible", recalcó.

También ponderó la nueva disposición sobre los préstamos en dólares permite a los bancos prestar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera. La medida fue oficializada en la noche del viernes.

Bausili sobre la inflación: "Vamos a retomar el sendero a la baja"

Con respecto a la inflación, que en julio volvió a subir y cortó tres meses de desaceleración, Bausili aseveró que hubo "elementos muy puntuales" como la estacionalidad y el turismo que presionaron sobre el Índice de Precios al Consumidor que el mes pasado cerró en 2,1%.

"Estamos convencidos de que vamos a retomar el sendero a la baja", confió el titular del Banco Central.