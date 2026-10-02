El presidente del Coloquio de IDEA 2026 advirtió que el 2027 "no tendrá un gran crecimiento" económico

El presidente del Coloquio de IDEA y CEO del Banco Galicia, Fabián Kon, advirtió que el próximo año estará marcado "por una tensión preelectoral" que "no generará un crecimiento muy grande".

Kon aseguró que "la estabilidad es el camino" para que los países mantengan un rumbo, que no pertenece a los gobiernos de izquierda ni de derecha, sino que se trata de "una herramienta que cada gestión debe incorporar a su programa para salir del estancamiento".

Kon celebró el rumbo económico del país.

El empresario remarcó que es clave para el crecimiento de Argentina que se sostenga el rumbo económico que lleva adelante el país, a pesar de que haya un cambio de gobierno en las elecciones presidenciales.

"Todos los países que vimos en estos procesos de estabilización, obviamente incluyen cambiar un montón de variables de la economía, y pasan por etapas a veces de suba del desempleo, a veces de bajo crecimiento, pero es el único camino. Lo que nosotros decimos es: este es el camino", sostuvo.

El CEO del Banco Galicia detalló que existen dos caminos: el que se está gestando en el país en la actualidad y "el de la irresponsabilidad fiscal que puede dar una sensación de beneficio a corto plazo pero que finalmente no resuelve el problema".

Los empresarios que participaron del Coloquio de IDEA que se lleva a cabo en la ciudad de Mar del Plata destacaron que una de las claves para el desarrollo sostenido del país es la "paciencia" que podrán tener los ciudadanos sobre este tipo de medidas económicas.

Kon planteó la necesidad de que la sociedad, el mundo político y los empresarios entiendan que el camino es la búsqueda del crecimiento. "No podes empezar de nuevo y empezar esa pared a medio construir", sostuvo.



