El presidente volvió a llamar "basuras inmundas" a los periodistas que filmaron la Rosada

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra los periodistas, productores y autoridades que llevaron adelante un informe televisivo en donde se mostraron imágenes del interior de la Casa Rosada grabadas con dispositivos ocultos.

"Basuras inmundas", sostuvo el mandatario al referirse a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de TN, así como también a productores y autoridades del canal, a quienes tildó de "delincuentes".

"Han cometido un delito grave y deberían pagar por ello. El comportamiento de los involucrados luego de lo ocurrido muestra la malicia de los periodistas y la complicidad de las autoridades", completó.

BASURAS INMUNDAS

Geuna, Salerno, Productores y autoridades de TN delincuentes. Han cometido un delito grave y deberían pagar por ello. El comportamiento de los involucrados luego de lo ocurrido muestra la malicia de los periodistas y la complicidad de las autoridades.

CIAO! https://t.co/y7beSYjtGX April 25, 2026

Casa Militar había denunciado a dichos cronistas por haber realizado una grabación en los pasillos de la Casa Rosada. El escrito judicial señaló que la filmación puso en riesgo la seguridad nacional dentro de la sede de gobierno.

"Bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial. El objetivo de esta presentación es poner en conocimiento de la autoridad judicial el despliegue de actividades subrepticias e ilegales dentro de la Casa de Gobierno", indica el documento impulsado por Casa Militar, que tiene a su cargo la custodia del presidente.



