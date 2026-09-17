El Presupuesto 2027 profundiza la crisis en Ciencia y Universidades

El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación al filo del plazo legal de este martes consolida una matriz de ajuste sobre el sistema científico y las universidades nacionales.

La propuesta oficial impacta de lleno en sectores que ya arrastraban problemas estructurales de desfinanciamiento y anticipa un escenario de alta conflictividad política y académica.

Para las instituciones que componen el entramado científico nacional, el proyecto estipula partidas proyectadas en base a la pauta inflacionaria del 18% estimada por el Gobierno para 2027.

En caso de que la inflación supere la previsión oficial, los organismos volverán a perder capacidad de financiamiento en términos reales, acumulando mayor presión sobre una pérdida del 35% de sus ingresos reales registrada desde el inicio de la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023.

Las partidas presupuestarias para cada organismo científico





La situación de los organismos de investigación se distribuye del siguiente modo:

CONICET, CONAE, CNEA y Agencia I+D+i: Recibirán partidas atadas a la pauta de inflación del 18% prevista por el Ejecutivo, quedando expuestos a una pérdida en términos reales si el índice de precios resulta mayor.

INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria): Sufrirá en 2027 un recorte nominal del 12,4% en sus partidas. El organismo arrastra un desfinanciamiento acumulado en términos reales superior al 43% desde 2024 , acompañado por una pérdida masiva de personal.

INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial): Registrará una caída nominal del 5,2% en sus recursos para 2027. Presenta un recorte real acumulado que roza el 49% desde 2024, con severos problemas en la ejecución presupuestaria y reducción de planta.

Universidades nacionales: brecha de fondos y reclamos del CIN





En lo que respecta a la educación superior, el Presupuesto 2027 asigna una partida total de $7,34 billones de pesos para el conjunto de las universidades nacionales.

La cifra se ubica significativamente por debajo de los más de $11 billones requeridos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), entidad que nuclea a los rectores de las casas de altos estudios de todo el país.

Desde el ámbito universitario ratificaron la exigencia de dar cumplimiento efectivo a la Ley de Financiamiento Universitario vigente y advirtieron que, incluso, el monto de 11 billones propuesto por el CIN resulta insuficiente para cubrir las necesidades operativas, salariales y de infraestructura.

Cláusula de control y debate por la autonomía universitaria





Más allá de la brecha de partidas económicas, el Capítulo II del proyecto de ley enviado por la administración nacional incorpora una polémica disposición normativa:

Rendición de gastos: Exige a las universidades nacionales detallar de forma precisa la finalidad de sus erogaciones ante el Ministerio de Capital Humano.

Interrupción de transferencias: Faculta expresamente al Poder Ejecutivo a congelar o frenar los giros de fondos hacia aquellas instituciones que no cumplan con la presentación de la información requerida.

Frente a este mecanismo, autoridades y rectores universitarios advirtieron que la medida configura una vulneración directa del principio constitucional de autonomía universitaria y anticiparon que el escenario derivará en un incremento de la conflictividad en el Congreso y en las calles.



