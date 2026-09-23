El PRO cuestionó el presupuesto en discapacidad proyectado para 2027 por el Gobierno: "Se equivocó"

El PRO lanzó un comunicado en donde cuestionó cambios en discapacidad para el Presupuesto 2027 y afirmó que el Gobierno "se equivocó" en este punto.

"Desde hace tiempo venimos señalando los errores del Gobierno con la misma claridad con la que acompañamos las decisiones que consideramos correctas. El PRO no está para aplaudir todo ni para oponerse a todo: está para defender el cambio y los valores en los que creen millones de argentinos", resaltó el espacio que preside Mauricio Macri.

Sobre esta línea, afirmó que "en el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó", y sostuvo que "volvió a hacerlo al incluir en el Presupuesto 2027 cambios que debilitan herramientas fundamentales para garantizar prestaciones y pensiones".

"La discapacidad debe ser abordada como una verdadera política de Estado, con previsión, responsabilidad y respuestas sostenidas", sostuvo el PRO.

Además, consideró que "ordenar las cuentas es indispensable, pero nunca puede significar abandonar a las personas con discapacidad y a sus familias".

"Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites. Este, para el PRO, es uno de ellos", concluyó.