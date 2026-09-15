El PRO desplegó agenda propia en Washington con reuniones en la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del PRO porteño, Jorge Macri, y el diputado nacional y presidente del PRO de la Provincia de Buenos Aires y del bloque PRO de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, se reunieron hoy en Washington D.C. con funcionarios de la Casa Blanca, representantes del Congreso de Estados Unidos, referentes políticos y organizaciones con el objetivo de fortalecer los vínculos con los principales actores políticos del país y ampliar la agenda internacional del partido.

En el contexto de la visita, la delegación -que también incluyó al jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny, y al secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad y secretario de Relaciones Internacionales del PRO, Fulvio Pompeo- sostuvo un encuentro con Richard Walters, Deputy Chief of Staff de la Casa Blanca para Asuntos Legislativos y Políticos. Conversaron sobre el escenario político de Estados Unidos, los cambios que está atravesando nuestra región y el nuevo mapa político que dejaron las últimas elecciones en países de América Latina.

Reunion con Richard Walters, White House Office of the Deputy Chief of Staff for Legislative and Political Affairs.

"Junto a Cristian Ritondo conversamos con Richard Walters, Deputy Chief of Staff de la Casa Blanca para Asuntos Legislativos y Políticos, sobre el escenario político de Estados Unidos, los cambios que atraviesa nuestra región y las transformaciones que está llevando adelante el presidente Javier Milei", sostuvo Jorge Macri. Y agregó: "La Argentina tiene hoy una oportunidad histórica de consolidar un camino de estabilidad, reformas, seguridad, menos impuestos y más libertad para quienes trabajan, producen e invierten. El desafío es sostenerlo, dar certidumbre y previsibilidad, y dejar en claro que no vamos a volver al pasado. Desde el PRO apoyamos con convicción este nuevo rumbo, y fortalecer nuestra relación con los Estados Unidos es una parte fundamental de ese camino".

Además, la delegación mantuvo reuniones con integrantes del Congreso de Estados Unidos, como el senador republicano por Ohio Bernie Moreno; el representante republicano por Ohio Michael Rulli, copresidente del Congressional Argentina Caucus; y la representante republicana por Florida María Elvira Salazar. Las reuniones estuvieron centradas en la relación entre Estados Unidos y la Argentina, el escenario político de la región y la importancia de ampliar los canales de diálogo entre dirigentes de ambos países.

En ese marco, Jorge Macri planteó la importancia de que el PRO tenga una agenda internacional propia y participe activamente de las conversaciones sobre el futuro de la Argentina, la relación con Estados Unidos y los desafíos que enfrenta América Latina.

Reunión con María Elvira Salazar, congresista republicana por Florida.

Como parte de la agenda política, la delegación participó además de una conferencia en el Atlantic Council, donde expuso la experiencia de Buenos Aires y el rol que la Ciudad puede desempeñar en la nueva etapa de transformación que atraviesa la Argentina.

"El interés que genera hoy la Argentina en ámbitos como el Atlantic Council confirma algo que para nosotros es central: el cambio de rumbo del país ya no se percibe como algo coyuntural, sino como un proceso sostenido en el tiempo. Vinimos a contar en primera persona lo que estamos viviendo: el orden de las cuentas públicas, la apertura al mundo y la previsibilidad que le estamos dando a quien quiera venir a invertir en la Argentina", dijo el diputado Cristian Ritondo.

Y ante referentes políticos, empresariales y académicos, el jefe de Gobierno destacó que Buenos Aires es una puerta de entrada para compañías estadounidenses interesadas en la Argentina y en la región, por la concentración de talento, universidades, servicios, tecnología, finanzas, cultura y entretenimiento que tiene la Ciudad.