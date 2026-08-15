El PRO evalúa una fórmula conjunta con La Libertad Avanza: "Si dividimos, el peronismo tiene altísima chance de ganar"

El diputado nacional y secretario General del PRO, Fernando De Andreis, reconoció este sábado la posibilidad de concretar una alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires que incluya una "fórmula conjunta" en los comicios de 2027.

"Con la mayor generosidad, buena predisposición y creatividad, sí, puede ser una fórmula conjunta", respondió De Andreis al ser consultado al respecto en una entrevista radial y luego alertó: "Si dividimos, el peronismo tiene altísima chance de ganar".

De Andreis y Ritondo fueron los dirigentes del PRO que el jueves fueron recibidos en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el vicepresidente de LLA, Martín Menem, y el responsable político del espacio, Eduardo "Lule" Menem. El encuentro no tuvo como objetivo cerrar una fórmula electoral, sino abrir formalmente una instancia de diálogo tras la comunicación que mantuvieron previamente el ex presidente Mauricio Macri y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Tras la reunión, De Andreis evitó dar definiciones sobre la posibilidad de sellar un acuerdo electoral con el oficialismo aunque apuntó que analizan distintas alternativas y puso el foco en la provincia de Buenos Aires, al recalcar que el peronismo sigue siendo competitivo en ese territorio.

"El peronismo, aunque estén todos peleados, cuando llega el momento de las elecciones, se juntan, y hoy los seguimos viendo competitivos", consideró.

En este marco, enfatizó: "Lo hemos dicho hasta el cansancio: es fundamental blindar el cambio. Creemos que la Argentina no puede volver a cometer el mismo error que se cometió en 2019".

Fernando De Andreis es el secretario General del partido que conduce Mauricio Macri.

Por último, el diputado nacional aseveró que el PRO trabaja en la reconstrucción del partido con un proyecto para tener 150 candidatos en las ciudades más importantes del país, que representa cerca del 85% del electorado.

"El PRO es un espacio que constitutivamente tiene como objetivo la gestión, porque es la manera más contundente para transformar las realidades", sentenció.