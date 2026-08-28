El PRO evita poner plazos para una alianza con el oficialismo aunque advierte: "Cuanto más claro esté el horizonte político, mejor"

Este semana se realizó el segundo encuentro de la mesa de trabajo que integrantes representantes de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO y si bien desde el partido que conduce el ex presidente Mauricio Macri evitan poner plazos para sellar una alianza electoral, advierten que "cuanto más claro esté el horizonte político, mejor".

Así lo expresó el titular del bloque, Cristian Ritondo, quien participó junto a Fernando de Andreis de la reunión que se realizó el jueves en la Casa Rosada y a la que asistieron por Diego Santilli, Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem por el oficialismo.

"Fue una reunión muy buena, espero que podamos seguir avanzando en la dirección que nos propusimos cuando Mauricio Macri y Karina Milei propusieron estos encuentros", indicó Ritondo en una entrevista radial.

Asimismo, aclaró que todavía no discutieron posibles candidaturas en los distritos ya que "son temas para ir incorporando".

Reconoció, no obstante, que de cara a las elecciones del próximo año, analizaron los distritos y quiénes son los referentes territoriales del PRO y LLA en las provincias donde no gobiernan.

Agenda legislativa

Por último, Ritondo precisó que repasaron los principales ejes de la agenda legislativa tras la media sanción que obtuvieron la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el proyecto de Inocencia Fiscal II, dos iniciativas que el Gobierno de Javier Milei considera prioritarias para la gestión.

Añadió que también revisaron la evolución de la economía. "Diego Santilli contó que 13 de las 15 variables del EMAE están en crecimiento, que es cierto son heterogéneas", apuntó el presidente del PRO en la Cámara baja.