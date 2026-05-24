El PRO exigió que Adorni aclare su patrimonio y lanzó duras críticas a la interna oficialista

Desde el PRO volvieron a reclamar que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explique su patrimonio ante la Justicia y cuestionaron con dureza las disputas internas del Gobierno nacional.

La legisladora porteña y vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Alonso, planteó que la sociedad espera que el jefe de Gabinete dé explicaciones en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que es investigado.

Además, advirtió que los fuertes enfrentamientos entre los sectores de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, afectan directamente la gestión pública.

En declaraciones a Radio El Observador, Laura Alonso criticó el impacto de estas tensiones que tienen como caras visibles a Santiago Caputo y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

"Las peleas internas siempre afectan la gestión en cualquier gobierno. La paralizan, generan dudas, se traban las cosas, se generan obstáculos que no tendrían por qué generarse, por peleas internas", afirmó la dirigente, remarcando que el conflicto pone en riesgo los buenos resultados alcanzados por la administración central.

Advertencias basadas en la experiencia

La vocera de Jorge Macri le sugirió al oficialismo "bajar los decibeles respecto de estas peleas tan virulentas" y apeló a una tradicional cita literaria para graficar el peligro de la situación: "Ya lo dijo el Martín Fierro, si los hermanos se pelean, sabemos lo que pasa".

En ese sentido, recordó la fuerte disputa electoral que mantuvieron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en 2023, reconociendo que aquella falta de contención institucional los llevó a perder la elección presidencial del año pasado.

Asimismo, Laura Alonso instó a las autoridades de la Nación a tomar conciencia sobre el kirchnerismo, al que describió como los enemigos del cambio.

"Parecen estar disminuidos, pero cuando ven un hueco siempre se juntan para llevar al país hacia el pasado", alertó, aunque ratificó el compromiso de su espacio político para colaborar en el camino de la transformación.

El mensaje de Mauricio Macri desde Mendoza

El reclamo de la legisladora se alinea con las declaraciones que el líder del PRO, Mauricio Macri, realizó durante un acto político en Mendoza en el marco de su gira de cara a los comicios de 2027.

El expresidente envió una fuerte advertencia a la Casa Rosada al señalar que "los enemigos del cambio a veces están afuera pero también pueden estar adentro".

Para graficar la situación actual de la conducción del Estado, el exmandatario trazó una analogía marítima.

"Hay que pensar al Presidente como el capitán de un barco. Cuando uno navega tiene dos peligros, externos e internos. Si hay una pérdida y alguien decide no decirle al capitán para que no se haga mala sangre, esa pérdida del casco se hace irreversible y el barco se hunde", concluyó Mauricio Macri.