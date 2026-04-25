El radicalismo consolida su poder en la UBA y el Colegio de Abogados, pero crece fuerte el peronismo

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a las urnas en un clima atravesado por la discusión por el financiamiento universitario y el conflicto con el Gobierno nacional. Las elecciones estudiantiles, que se desarrollaron durante toda la semana, mostraron un escenario con continuidades, pero también con cambios que empiezan a reconfigurar el mapa político.

Con una importante participación, los estudiantes eligieron representantes en centros y Consejos Directivos en 13 facultades. El proceso se dio en medio de la tensión por la ley de financiamiento, aprobada por el Congreso pero rechazada por el Ejecutivo, y tras una nueva marcha federal universitaria.

UBA: el radicalismo se consolida, pero el peronismo gana terreno en facultades clave





Los primeros resultados confirmaron que el movimiento reformista -integrado por la Franja Morada, sectores socialistas, peronistas e independientes- mantiene su predominio en la UBA. En Odontología, la agrupación AFO arrasó con el 91,9% de los votos, muy por encima de la izquierda, que quedó segunda.

En Ingeniería también se impuso el MLI, aunque con una novedad: perdió un lugar en el Consejo Directivo frente al peronismo. La agrupación El Gradiente, vinculada a la Juventud Universitaria Peronista, alcanzó el 24% y logró representación, mientras que otras fuerzas como Espacio Estudiantil y Somos Libres quedaron más relegadas.

En Farmacia y Bioquímica, el frente Estudiantes por FFyB, que nuclea a radicales y peronistas, se impuso con el 81%, consolidando el control reformista con amplia diferencia.

Sin embargo, uno de los datos más relevantes se dio en la Facultad de Derecho. Allí, el peronismo protagonizó una elección récord: alcanzó cerca del 40% de los votos, recortando una diferencia histórica con la Franja Morada. En comparación con 2024, el espacio pasó de 31% a 39%, mientras que el reformismo bajó de 60% a 52%.

Este crecimiento de casi 15 puntos en dos años marca un avance significativo en una de las facultades más grandes y simbólicas de la UBA, tradicionalmente adversa al peronismo.

Al cierre de la jornada, restaban conocerse los resultados de facultades clave como Medicina, Sociales, Exactas, Psicología, Economía y Filosofía, donde se anticipaban disputas más competitivas entre peronismo, izquierda y sectores independientes.

El Colegio de Abogados, en sintonía





El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal tendrá por primera vez una presidenta mujer, ya que la abogada Alejandra García ganó la elección con el 47% de los votos. De esta manera, reemplazará a Ricardo Gil Lavedra al frente de la institución.

La abogada Alejandra García ganó la elección con el 47% de los votos.

La votación se realizó durante dos jornadas en la sede de la avenida Corrientes 1441 y participaron 16.554 matriculados, unos 3.000 más que en la elección anterior. "En momentos en los que la participación se retacea, los matriculados han venido masivamente a apoyar este camino", afirmó Gil Lavedra, celebrando la continuidad del proyecto.

"El resultado refleja el reconocimiento a un trabajo sostenido durante estos cuatro años. Logramos un Colegio que se ordenó, se modernizó y volvió a estar presente cada vez que se intentó afectar nuestro ejercicio profesional", sostuvo tras conocerse el resultado.



