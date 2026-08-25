El reclamo de Chile por el Estrecho de Mallaganes y el pedido de "hacer presencia" del jefe de la Fuerza Aérea Argentina

La Cancillería de Chile enviará una nota de protesta hacia la administración del gobierno argentino luego de que el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, asegure que la soberanía del Estrecho de Magallanes era de Argentina.

El titular de la cartera chilena, Francisco Pérez Mackenna, ratificó la soberanía "indiscutible" del país sobre la vía marítima que permite conectar los océanos Atlántico y Pacífico y exigió quelas autoridades de otros países sean "responsables con sus declaraciones" para "no confundir a sus ciudadanos".

La postura del gobierno del país vecino se centra en el tratado de Límites de 1981 y el Tratado de la Paz y la Amistad de 1984 que firmaron entre ambos países y tiene vigencia en la actualidad. Desde el gobierno argentino respaldaron estos acuerdos mediante un comunicado.

Por su parte, el ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado cuestionó que "se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones" y subrayó que "no hay nada que discutir respecto a la soberanía y a quien corresponde".

Cuáles fueron las declaraciones de Gustavo Valverde que provocaron tensión

El jefe de la Fuerza Aérea Argentina enfatizó en una entrevista periodística que hay que hacer presencia en la zona del Estrecho de Magallanes porque "es una llave bioceánica Atlántico Pacífico".

Valverde calificó a este paso marítimo, "el sur y el Drake" como soberanía, luego de detallar que "a la Hidrovía hay que cuidarla y mantenerla" porque conforma parte del territorio en dominio argentino.

Tras la tensión que provocaron estas declaraciones, el gobierno argentino sostuvo que entre Argentina y Chile "se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas, sostienen desde hace más de veinticinco años la Patrulla Antártica Naval Combinada y presentan de manera conjunta la propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional".



