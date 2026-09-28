El riesgo país alcanzó su nivel más alto en lo que va del año

El riesgo país de Argentina experimentó este lunes una fuerte suba de más de 30 unidades para ubicarse en los 642 puntos básicos. De esta forma, acumula un incremento del 22% en lo que va de septiembre.

El indicador que elabora JP Morgan marca la confianza de los inversores y la sobretasa que debe pagar un país para emitir deuda sobre los bonos del Tesoro estadounidense. Los 642 puntos que alcanzó este jornada representa su nivel más alto desde diciembre del año pasado.

Cotización del dólar

En tanto, el dólar oficial se mantuvo estable y cerró a $1.545 para la venta y $1.495 para la compra mientras que el blue finalizó a $1.565 para la venta y $1.545,00 para la compra.

Asimismo, las divisas bursátiles acompañaron la tendencia alcista con variaciones moderadas. El dólar MEP cotizó a $1.551,70 para la venta y $1.546,70 para la compra, al tiempo que el Contado con Liquidación (CCL) terminó la jornada en $1.618,90 para la venta y $1.617,90 para la compra.

El digital (USDC) se ubicó en torno a los $1.617,93 para la venta y $1.614,31 para la compra, y el Tarjeta operó sin variantes, por lo que se cotizó a $2.008,50 para la venta.