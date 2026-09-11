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Viernes, 11 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
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El Riesgo País cayó a su nivel más bajo en el mes y cerró en 485 puntos

El indicador de JP Morgan restó seis unidades para la Argentina y llegó al nivel mínimo desde el 14 de agosto.

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El S&P Merval avanzó 1,3% en moneda local y 0,9% medido en dólares en la semana, aunque todavía no logró consolidarse por encima de los u$s2.000.

En paralelo, el Riesgo País cayó 12 puntos hasta 482 unidades, su nivel más bajo en un mes.

El desempeño local se dio en una semana marcada por la continuidad de la desinflación, la estabilidad cambiaria y una nueva desaceleración de la actividad.

En tanto, el BCRA redujo el ritmo de compras de reservas y las tasas en pesos continuaron normalizándose.

A su vez, el Tesoro logró refinanciar los $8,1 billones de vencimientos sin convalidar premios relevantes.

El contexto internacional fue menos favorable, ya que dentro de los principales índices, el S&P 500 cayó 0,85%, el Nasdaq 0,66% y el Dow Jones 1,6%, en medio de tasas largas elevadas, mayor tensión geopolítica y expectativas de una Fed más restrictiva.

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