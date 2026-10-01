El Riesgo País superó los 630 puntos y las acciones argentinas cayeron un 5% en Wall Street

En el inicio de octubre, el Riesgo País escaló y volvió a superar los 630 puntos, mientras que los activos argentinos comenzaron el décimo mes con pérdidas superiores al 5% en los mercados financieros.

Con este salto, el indicador que elabora el JP Morgan aumentó 4,8% y se ubicó en los 636 puntos. De esta manera, regresa a la zona más alta del 2026 y queda a una unidad del récord de 637 puntos registrado el pasado 30 de marzo.

En el balance de lo que va del año, la prima de riesgo local ya acumula un incremento de 62 enteros, lo que representa una suba del 11,4%.

El desempeño surge como consecuencia del resultado negativo que anotaron los bonos soberanos, con caídas que llegaron al 2,5% (GD46D).

Para analistas del mercado, la suba del indicador que elabora J.P. Morgan responde a una toma de ganancias y a un reacomodamiento de carteras propio del inicio de mes, en un contexto donde el Palacio de Hacienda sigue de cerca la acumulación de reservas y el ingreso de divisas.

La presión sobre los bonos y acciones argentinas coincide temporalmente con la agenda oficial del presidente Javier Milei en la capital de Francia, donde viajó para participar de la Argentina Week, un evento clave diseñado para promover oportunidades de inversión en el país.

Acompañado por una comitiva de funcionarios, gobernadores y empresarios, el jefe de Estado busca seducir a capitales europeos bajo las nuevas reglas de juego de la economía argentina.

Sin embargo, el clima de negocios global y las dudas locales sumaron tensión a la plaza financiera, que interrumpió la racha positiva con la que se operaban los títulos soberanos.

En tanto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street comenzaron octubre con el pie izquierdo, donde la merma más pronunciada escaló hasta 5,5%.

Del otro lado quedaron Tenaris (0,8%), Ternium (2,1%) y Globant (6,5%) como los únicos ADRs que cerraron con números en verde.

En el plano local, el Merval comenzó a la baja y perdió 2,1% hasta los 2.758.840 puntos; medido en dólares culminó en US$1.701 (-2,3%).