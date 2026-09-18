El Riesgo país trepó a 521 puntos tras caídas en bonos y acciones

Los activos financieros argentinos operan con tendencia negativa en la jornada bursátil, en un escenario cruzado por la cautela internacional y reajustes de cartera.

El índice de riesgo país, elaborado por JP Morgan, subió cinco unidades y alcanzó los 521 puntos básicos, reflejando la caída moderada en los precios de los bonos soberanos en dólares.

En el mercado accionario local, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registra un retroceso cercano al 1%, cotizando en la zona de los 3.030.000 puntos.

La misma tendencia a la baja se traslada a los recibos de acciones (ADR) de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, donde predominan los números rojos.

Entre los papeles argentinos más impactados en Nueva York destacan firmas del sector tecnológico y de servicios, con caídas sobresalientes como las de Satellogic (-6,3%) y Globant (-3,8%).

Por su parte, las acciones energéticas operan condicionadas por la evolución del precio internacional del petróleo, mostrando retrocesos moderados como el de YPF.

Clima internacional y reacomodamiento de carteras

El desempeño negativo de los activos locales coincide con un clima de mayor prudencia en las bolsas internacionales.

Los principales índices de Wall Street muestran ligeras bajas mientras los inversores asimilan los recientes movimientos en las tasas de interés globales y evalúan los rendimientos de la deuda soberana.

A nivel local, los analistas de mercado señalan que las caídas responden en gran medida a tomas de ganancias de corto plazo tras las recientes alzas registradas por los títulos públicos.

Pese a la corrección del día, los inversores continúan atentos al desarrollo de las variables fiscales y financieras de la economía argentina.