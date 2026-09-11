El salario de los estatales cayó 40% y la morosidad se triplicó desde que asumió Milei

Un informe elaborado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la Ciudad de Buenos Aires reveló un preocupante panorama financiero para los empleados públicos nacionales. Según el relevamiento, los salarios del sector sufrieron una contracción del 40,5% en lo que va de la gestión del presidente Javier Milei, una pérdida de poder adquisitivo que derivó en un marcado nivel de sobreendeudamiento.

Como consecuencia directa del deterioro de los ingresos, la tasa de morosidad irregular entre los trabajadores estatales se multiplicó por 3,4 en los últimos dos años, al saltar del 5,43% registrado en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026.

La gravedad del cuadro radica en que el 80,7% de los empleados que incurrieron en atrasos se encuentra catalogado en riesgo alto o en condición directamente irrecuperable, un estado que vuelve materialmente imposible la cancelación de los pasivos mediante el uso de los salarios corrientes.

Seguridad y Defensa, las áreas más golpeadas





El informe técnico detalló que el impacto de la crisis financiera golpea con especial intensidad a los sectores vinculados a la Seguridad y la Defensa. Al analizar la morosidad por organismos, la nómina es encabezada por:

Estado Mayor General del Ejército: Encabeza la irregularidad con un 30,1% de su personal en mora.

Servicio Penitenciario Federal: Registra una tasa de incumplimiento del 28,5% .

Policía Federal Argentina: Presenta un 24,2% de sus efectivos con atrasos financieros.

A nivel geográfico, el reporte expone una marcada asimetría entre la región central del país y las provincias del Norte y la Patagonia. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires muestra el indicador más bajo de mora con un 9,56%, el incumplimiento escala a niveles críticos en el interior: La Rioja (29,38%), Formosa (28,69%) y Santa Cruz (28,55%).

Endeudamiento para cubrir gastos básicos y financiamiento informal





El documento explicitó que los estatales debieron recurrir de manera sistemática al crédito personal para financiar gastos de la vida cotidiana, tales como la compra de alimentos, el pago de alquileres, las tarifas de servicios públicos y la adquisición de medicamentos.

Ante el recorte de ingresos y el endurecimiento de las condiciones en el sistema bancario tradicional, miles de agentes públicos se desplazaron hacia plataformas digitales y financieras informales que operan con elevadas Tasas Efectivas Anuales (TEA).

En cuanto a la distribución de la deuda por entidad crediticia:

Banco Nación: Se sostiene como el principal acreedor por volumen, acumulando 24.407 empleados estatales en mora y una tasa de irregularidad del 8,56% .

Naranja Digital: Registra un nivel de morosidad del 31,86% .

Moni Online: La fintech de créditos rápidos alcanza un índice de incobrabilidad del 60,53%.

En el aspecto sociodemográfico, el estudio concluyó que los atrasos de pago se concentran mayoritariamente en las franjas etarias con cargas familiares más elevadas, afectando de forma directa a 9.818 trabajadores civiles con edades comprendidas entre los 36 y los 55 años.

"Exigimos responsabilidad política inmediata; reapertura libre de paritarias para recomponer el 40,5 por ciento arrebatado; actualización de la canasta del IPC; condonación de la deuda usurera; y topes legales a las tasas que las entidades no bancarias aplican sobre los haberes estatales", reclamó ATE Capital en un comunicado.