El Senado aprobó la reforma de la Ley de Biocombustibles: el proyecto pasó a Diputados

El Senado de la Nación aprobó este jueves el nuevo régimen de biocombustibles y giró el proyecto a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

La votación en general terminó con 41 votos a favor y 25 en contra, luego de un debate atravesado por diferencias sobre el impacto de la iniciativa en las empresas del sector.

Uno de las principales modificaciones está relacionada con el biodiésel. En esa línea, el proyecto mantiene inicialmente el corte obligatorio del 7,5% para el gasoil, pero establece que deberá aumentar al 10% una vez transcurridos 12 meses desde la eventual sanción de la ley.

En tanto, en el caso del bioetanol, la propuesta mantiene durante un año el corte obligatorio del 12% y luego lo eleva al 15%. Dentro de esa proporción, seis puntos corresponden al producido a partir de caña de azúcar y otros seis al elaborado con maíz.

El proyecto también establece un período de transición hasta 2036, durante el cual se modificarán progresivamente las condiciones de participación de las empresas integradas y no integradas en el mercado de biodiésel.

Durante el debate, distintos senadores plantearon una serie de reparos por el impacto que el nuevo esquema podría tener sobre las pequeñas y medianas empresas. Como parte de las negociaciones se incorporaron cambios destinados a preservar su participación durante el período de transición.

La iniciativa también propone nuevas reglas para la comercialización de los biocombustibles y busca avanzar hacia un mercado con mayor competencia.

Por último, el texto, que fue respaldado por la Libertad Avanza, PRO, Independencia, Primero los Salteños, Convicción Federal, Movimiento por Misiones, la mayoría de la UCR y el senador tucumano y ex gobernador José Manzur, ahora deberá ser analizado por la Cámara de Diputados, donde todavía no existe un cronograma definido para su tratamiento.