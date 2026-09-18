Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 18 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
MEDIA SANCIÓN

El Senado aprobó la reforma de la Ley de Biocombustibles: el proyecto pasó a Diputados

La iniciativa fue aprobada por 41 votos a favor y 25 en contra. Propone elevar el corte obligatorio de biodiésel al 10% y el de bioetanol al 15%, con una transición hacia 2036.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El Senado de la Nación aprobó este jueves el nuevo régimen de biocombustibles y giró el proyecto a la Cámara de Diputados para su tratamiento. 

La votación en general terminó con 41 votos a favor y 25 en contra, luego de un debate atravesado por diferencias sobre el impacto de la iniciativa en las empresas del sector.

Uno de las principales modificaciones está relacionada con el biodiésel. En esa línea, el proyecto mantiene inicialmente el corte obligatorio del 7,5% para el gasoil, pero establece que deberá aumentar al 10% una vez transcurridos 12 meses desde la eventual sanción de la ley.

En tanto, en el caso del bioetanol, la propuesta mantiene durante un año el corte obligatorio del 12% y luego lo eleva al 15%. Dentro de esa proporción, seis puntos corresponden al producido a partir de caña de azúcar y otros seis al elaborado con maíz.

El proyecto también establece un período de transición hasta 2036, durante el cual se modificarán progresivamente las condiciones de participación de las empresas integradas y no integradas en el mercado de biodiésel.

Durante el debate, distintos senadores plantearon una serie de reparos por el impacto que el nuevo esquema podría tener sobre las pequeñas y medianas empresas. Como parte de las negociaciones se incorporaron cambios destinados a preservar su participación durante el período de transición.

La iniciativa también propone nuevas reglas para la comercialización de los biocombustibles y busca avanzar hacia un mercado con mayor competencia. 

Por último, el texto, que fue respaldado por la Libertad Avanza, PRO, Independencia, Primero los Salteños, Convicción Federal, Movimiento por Misiones, la mayoría de la UCR y el senador tucumano y ex gobernador José Manzur, ahora deberá ser analizado por la Cámara de Diputados, donde todavía no existe un cronograma definido para su tratamiento.

Esta nota habla de:
1
Santilli confirmó qué jubilados dejan de recibir el bono en octubre
ALERTA

Santilli confirmó qué jubilados dejan de recibir el bono en octubre

2
"Gran Hermano": el misterioso video de la casa que se filtró apenas terminó la final
POR LA RED

"Gran Hermano": el misterioso video de la casa que se filtró apenas terminó la final

3
Cambian las jubilaciones a partir del 8 de octubre
ANTICIPO

Cambian las jubilaciones a partir del 8 de octubre

4
Jubilados: cuáles son las fechas de cobro para el bono proporcional
CRONOGRAMA

Jubilados: cuáles son las fechas de cobro para el bono proporcional

5
La desgarradora reacción de los conductores del noticiero al confirmar la muerte de sus compañeros en un accidente de helicóptero
FUERTE

La desgarradora reacción de los conductores del noticiero al confirmar la muerte de sus compañeros en un accidente de helicóptero

Últimas noticias de Senado de la Nación