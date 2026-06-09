El Senado comienza el debate sobre el nuevo Estatuto del Periodista Profesional

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación dará inicio formal hoy a las 15:00 horas, en el Salón Arturo Illia, a las deliberaciones legislativas para la elaboración y el diseño de un nuevo Estatuto del Periodista Profesional.

La convocatoria oficial se produce meses después de que el Congreso dictaminara el cese de la vigencia de la antigua reglamentación del sector como parte de las reformas del Ejecutivo.

El Senado de la Nación iniciará hoy las deliberaciones legislativas para la elaboración y el diseño de un nuevo Estatuto del Periodista Profesional.

El tratamiento de la propuesta está bajo la conducción de la senadora por Jujuy, Carolina Moisés, perteneciente al bloque Convicción Federal, quien ejerce la presidencia de la mencionada comisión de enlace.

El propósito del proyecto radica en fundar un marco regulatorio moderno que incorpore variables tecnológicas y logísticas actuales, tales como el impacto operativo de la inteligencia artificial, el régimen de teletrabajo, las pautas de regulaciones en plataformas digitales, los derechos de cuidado y la vigencia del secreto profesional.

La histórica Ley 12.908, dictada originalmente en el año 1946 para fijar las bases contractuales de la labor de prensa, sufrió una remoción formal a través del Título XXVI de la Ley de Modernización Laboral, la cual recibió sanción parlamentaria y promulgación oficial en marzo de este año.

A raíz de las instancias de negociación abiertas entre las entidades gremiales y los representantes institucionales, se dispuso una cláusula de transición legal que extiende la operatividad del estatuto tradicional hasta el próximo 31 de diciembre. Dicha prórroga otorga al cuerpo legislativo un plazo perentorio para sancionar un reemplazo normativo antes de que la derogación definitiva se haga efectiva el 1° de enero de 2027.

Las delegaciones gremiales han manifestado públicamente sus posturas institucionales de cara a las comisiones. Desde la conducción de FATPREN se argumentó que la anulación del esquema tradicional atenta contra la estabilidad del empleo en el sector.

Asimismo, manifestaron la necesidad de revertir la situación de precarización e impulsar la recomposición de los ingresos en los convenios del sector, en paralelo al seguimiento de las partidas destinadas a la estructura de los medios de carácter público.