El Senado inicia el debate del Súper RIGI: apunta a inversiones en tecnología y minerales críticos

Este miércoles el Senado comenzará con el debate del proyecto para crear el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI). La iniciativa del Gobierno de Javier Milei busca atraer capitales en sectores vinculados con la tecnología, la inteligencia artificial y los nuevos minerales.

El análisis de la propuesta arrancará a las 16 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversiones y Legislación General, presididas por los senadores Agustín Monteverde (LLA), Martín Goerling Lara (PRO) y Nadia Márquez (LLA).

La de este miércoles será la primera de tres reuniones informativas y contará con la participación de funcionarios del Ministerio de Economía, quienes brindarán detalles del proyecto.

La intención de La Libertad Avanza es intentar lograr acuerdos con los bloques aliados del PRO, la Unión Cívica Radical y representantes de fuerzas provinciales para reunir los votos necesarios y aprobar la iniciativa en ley durante agosto.

Alcances del Súper RIGI

El proyecto apunta a la creación de un régimen especial destinado a captar inversiones en sectores que aún no se desarrollan en la Argentina o que se encuentran en etapas iniciales de expansión tecnológica. Entre las actividades alcanzadas figuran la industrialización de minerales críticos, como litio y uranio; la biotecnología; la fabricación de baterías; el hidrógeno verde; los vehículos eléctricos; las turbinas eólicas; los paneles solares; los reactores nucleares modulares; los semiconductores y la inteligencia artificial.

Para acceder al régimen, las empresas deberán comprometer inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, un monto cinco veces superior al exigido por el RIGI vigente. A cambio, el Estado ofrecerá 30 años de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria, además de una serie de incentivos tributarios y financieros destinados a mejorar la rentabilidad de los proyectos.