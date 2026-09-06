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Domingo, 6 de septiembre de 2026

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SESIÓN CLAVE

El Senado inicia el debate para reformar el Banco Central

El oficialismo busca avanzar con el dictamen de la Carta Orgánica en comisiones, en medio de negociaciones clave para reunir los votos.

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El bloque de La Libertad Avanza iniciará este miércoles el debate en la Cámara de Senadores para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas legislativas centrales para el Poder Ejecutivo impulsadas por el presidente Javier Milei

La iniciativa, que cuenta con media sanción aprobada el 26 de agosto en la Cámara de Diputados, será analizada en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía e Inversión.

Los puntos centrales del proyecto e impacto monetario

El proyecto de ley apunta a redefinir el mandato de la entidad monetaria para concentrar sus funciones de manera exclusiva en la estabilidad de la moneda y la preservación del valor del peso.

La propuesta elimina atribuciones vinculadas al direccionamiento del crédito y a la implementación de políticas crediticias diferenciadas por considerar que exceden la misión institucional del organismo.

Asimismo, la norma modifica el mecanismo de control y designación de las autoridades del Banco Central, otorgándole un rol con mayor nivel de injerencia a la Cámara de Senadores

Este punto sobre la remoción y nombramiento de los integrantes del directorio concentra las principales objeciones de los bloques opositores y aliadas dentro del recinto.

Estrategia legislativa para conseguir los votos

El oficialismo proyecta emitir dictamen de comisión durante los próximos días para llevar el texto al recinto antes de que finalice el mes de septiembre. 

La senadora Patricia Bullrich coordina las conversaciones con los bloques del PRO y la Unión Cívica Radical para consolidar una base de apoyo amplia que permita alcanzar la mayoría necesaria.

El objetivo del espacio gubernamental consiste en asegurar el respaldo de los legisladores aliados para luego negociar los tres votos faltantes con referentes de bloques provinciales. 

El control parlamentario sobre la conducción de la autoridad monetaria se perfila como el eje central de la discusión legislativa.

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