El Senado retomó el debate para reformar la Ley de Sociedades

El Senado de la Nación reanudó este miércoles las reuniones de comisión para avanzar en la discusión de una reforma integral de la Ley General de Sociedades (Ley 19.550).

El proyecto central busca modernizar el marco normativo actual mediante la automatización de procesos administrativos, la digitalización de trámites y una menor tutela por parte de los organismos de control estatal.

La iniciativa, impulsada en el seno parlamentario, apunta a adaptar el régimen societario argentino a los estándares internacionales vigentes.

Durante el plenario de comisiones, legisladores y especialistas analizaron los aspectos clave para facilitar la constitución de empresas y atraer inversiones.

Principales ejes: Digitalización y autonomía de la voluntad

Entre las modificaciones centrales planteadas en la propuesta se destaca la incorporación de libros digitales, la validez formal de las reuniones de directorio y asambleas a distancia mediante plataformas virtuales, y la simplificación de las inscripciones ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y los registros públicos provinciales.

A su vez, la reforma promueve afianzar el principio de la autonomía de las partes, reduciendo los controles preventivos excesivos del Estado sobre las decisiones internas de los socios.

Se busca así acelerar los plazos burocráticos que actualmente ralentizan el funcionamiento corporativo.

Continuidad de la agenda legislativa

Los integrantes de las comisiones intervinientes acordaron continuar con las rondas de exposición en las próximas semanas.

Se prevé la citación de doctrinarios, juristas, representantes de cámaras empresarias y colegios profesionales antes de elaborar el dictamen definitivo que será llevado al recinto del Senado.