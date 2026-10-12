El Senado se reactiva para tratar Patentes y reforma de la Ley de Salud Mental

Luego de dos semanas sin actividad en el recinto, el Senado de la Nación retomará esta semana la agenda legislativa. La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, buscará emitir dictamen sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y reactivar el debate sobre la reforma de la Ley de Salud Mental.

En paralelo, la Casa Rosada continúa con las conversaciones para reunir los consensos y tratar la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Por su parte, el proyecto de "Súper RIGI" sigue frenado ante los pedidos de los bloques aliados.

Cabe mencionar que durante la última semana, la labor parlamentaria se limitó a una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos conducida por el senador misionero Carlos Arce, debido a que aún no asumió la libertaria Nadia Márquez en reemplazo del fallecido Juan Carlos Pagotto. Asimismo, resta definir si el chaqueño Juan Cruz Godoy quedará al frente de la Comisión de Legislación General.

Plenario de comisiones y búsqueda de dictamen por el tratado de patentes





El Senado convocó para este jueves a las 14 a un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto e Industria y Comercio, encabezadas por el libertario Francisco Paoltroni y el peronista Marcelo Lewandowski, respectivamente. El objetivo del oficialismo es emitir dictamen sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

La intención es convalidar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, las cuales establecen una reserva al capítulo II con el propósito de resguardar a la industria farmacéutica nacional, en respuesta al reclamo de las cámaras del sector.

De lograr la firma del dictamen, la iniciativa podría recibir la sanción definitiva en el recinto en la sesión prevista para el jueves 22 de octubre.

Para esa misma jornada, la Cámara alta contempla la inclusión en el temario de otros proyectos pendientes, entre ellos el Mercado Voluntario de Carbono, la denominada Ley Hojarasca y la reforma de la Ley de Salud Mental.

Aunque Argentina firmó el acuerdo internacional de patentes en 1970 y el Senado lo aprobó en 1998, los cambios agregados durante el trámite legislativo obligan a una segunda revisión en la Cámara alta para concretar su sanción definitiva y posterior entrada en vigor.

Cambios en Salud Mental: internaciones involuntarias y adicciones





En relación con la reforma de la Ley de Salud Mental -proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en abril que se encontraba paralizado desde el 20 de mayo-, Patricia Bullrich prevé anunciar esta semana el acuerdo alcanzado con ministros provinciales y bloques aliados. La presentación se realizará junto a la presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta.

Bullrich buscará avanzar sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y reactivar el debate sobre la reforma de la Ley de Salud Mental.

Entre las modificaciones centrales a la normativa vigente figuran:

Internaciones involuntarias: La propuesta establece que deberán intervenir dos profesionales, siendo uno de ellos médico y, preferentemente, especialista en psiquiatría. De esta manera, la evaluación no quedará supeditada de forma exclusiva a un psiquiatra.

Criterio de riesgo: Se mantiene la exigencia de que la medida proceda únicamente ante la presencia de un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física del paciente o de terceros.

Proceso de egreso: La iniciativa incorpora la elaboración de un plan de egreso desde el momento del diagnóstico y exige la notificación anticipada al representante legal, cónyuge, conviviente, padres o hijos para coordinar el retorno al entorno familiar. El abordaje deberá adaptarse a la edad, desarrollo cognitivo y condición afectiva del paciente.

Abordaje de adicciones y menores: La reforma incluye explícitamente el consumo problemático de sustancias dentro del marco de la salud mental. Para la atención de menores de edad, el proyecto exige que esté a cargo de equipos profesionales con formación específica en población infantojuvenil.

"Súper RIGI": sin acuerdo ante las exigencias de bloques aliados





Por otra parte, la tramitación del proyecto de "Súper RIGI", orientado a promover inversiones superiores a los USD 1.000 millones para industrias del futuro, permanece frenada a la espera de definiciones por parte del Ministerio de Economía.

Bloques aliados del PRO, la UCR y el peronismo disidente ratificaron que no firmarán dictamen si el Gobierno no acepta modificaciones destinadas a proteger los insumos nacionales.

Entre los reclamos principales, la oposición dialoguista exigió ampliar el concepto de "precio/calidad" e introducir una cláusula para evitar distorsiones, fijando que el valor de los insumos locales "no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero" en igualdad de condiciones.

Debido a que el proyecto cuenta con la aprobación original de Diputados, la introducción de cambios en el Senado obligará a que el texto regrese a la Cámara baja en segunda revisión.



