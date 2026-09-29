El senador Bartolomé Abdala quedará a cargo de la Presidencia por los viajes de Milei y Villarruel

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quedará nuevamente a cargo del Poder Ejecutivo Nacional debido a la ausencia simultánea del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes realizarán viajes internacionales durante esta semana.

Milei viajará a París, Francia, donde participará de la Argentina Week, un encuentro que reunirá a autoridades, empresarios y representantes de compañías francesas y europeas. Además, el mandatario tiene prevista una reunión bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Por su parte, Villarruel viajará a Madrid, España, para participar del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se desarrollará el 1 y 2 de octubre. La vicepresidenta encabezará una delegación de senadores argentinos y participará de distintas sesiones de trabajo.

Ante la ausencia de las dos máximas autoridades del Ejecutivo, Abdala asumirá temporalmente la conducción del Gobierno desde su despacho en el Senado, sin trasladarse de la Ciudad de Buenos Aires.

La situación está contemplada por la Ley de Acefalía, que establece que, ante la ausencia simultánea del Presidente y el Vicepresidente, el ejercicio transitorio del Poder Ejecutivo corresponde al presidente provisional del Senado.

Será la segunda ocasión en la que Abdala quede al frente del Ejecutivo durante la gestión de Milei. Con este nuevo período, acumulará siete días en la Presidencia, la misma cantidad de jornadas que permaneció en el cargo Adolfo Rodríguez Saá durante la crisis de diciembre de 2001.