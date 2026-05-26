El titular de Sur Finanzas presentó un escrito y se declaró inocente en la causa por lavado de dinero

El empresario Ariel Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas y con nexos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio Tapia, se declaró hoy inocente ante el juzgado de Lomas de Zamora, encabezado por Luis Armella.

Durante la jornada, el financista investigado por presunto lavado de dinero y asociación ilícita presentó un escrito y evitó responder preguntas de las autoridades judiciales.

El origen del supuesto esquema

La investigación penal se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que detectó maniobras de evasión impositiva por más de $3327 millones mediante el uso de monotributistas falsos y empresas apócrifas.

Los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), analizan un presunto esquema delictivo que habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.

Según la acusación, los contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y diversas instituciones deportivas habrían servido para dar una apariencia de legitimidad a flujos económicos que no contaban con una contraprestación real.

Ante este escenario, en el texto entregado al juez, el imputado manifestó: "Con respecto a la asociación ilícita me declaro inocente".

Clubes bajo la lupa de la Justicia

La hipótesis judicial sostiene que las empresas del grupo se habrían utilizado para obtener ganancias ilícitas derivadas de la administración fraudulenta de los dirigentes deportivos.

Los movimientos bajo análisis superan los $800 millones e involucran a 17 entidades: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

La pesquisa abarca a las firmas Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A., Grupo Sur Finanzas S.A. y Centro de Inversiones Concordia S.R.L., entre otras compañías donde Ariel Vallejo figuraba como directivo o administrador.

La Justicia busca determinar si estas sociedades, junto con otras constituidas por su entorno cercano, fueron interpuestas con el objetivo de crear capas de opacidad societaria para dificultar el rastreo de los fondos públicos y privados.