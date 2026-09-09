El titular del BCRA reveló dónde están las reservas de oro y defendió los cambios

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, brindó precisiones ante el Senado respecto a los movimientos de las reservas de oro custodiadas por la entidad.

En el marco del debate por la modificación de la Carta Orgánica, el funcionario confirmó que las operaciones de traslado hacia el exterior respondieron a una estrategia financiera y remarcó que las mismas cuentan con el aval de auditorías internas, externas y de la Auditoría General de la Nación.

"Todos los movimientos del oro están documentados y están registrados", afirmó Bausili. Según explicó, la información no se difundió inmediatamente porque "hay cierta información que se resguarda del mercado para que no le estén operando constantemente en contra", sostuvo.

Bausili reveló dónde está el oro de las reservas del BCRA.

Bausili detalló que el BCRA administraba dos modalidades de tenencia: oro físico en sus bóvedas y fondos depositados en el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), ubicado en Suiza.

Luego añadió que, durante 2024, el organismo decidió trasladar parte de esos lingotes y dejarlos depositados en esa institución internacional para aprovechar una ventana de oportunidad de mercado que permitió reconvertir lingotes de menor aceptación en activos de mayor liquidez a costos reducidos. "Como los dólares cara grande y cara chica", ejemplificó.

"Tomamos una oportunidad. Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y, a un costo mucho más bajo del histórico, convertir esos oros de calidad más baja (...) en oro de calidad más alta", expresó. En esa línea, explicó que el metal "se trasladó y se depositó en el BIS, en Suiza, que es donde sigue estando".

"La información está disponible, está auditada y están los informes de auditoría", afirmó. También señaló que la Auditoría General de la Nación y la firma Pricewaterhouse revisaron esos movimientos sin formular observaciones.

El debate por la Carta Orgánica del BCRA

La explicación sobre el traslado de las reservas de oro se dio en el contexto de la presentación del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA, redactado junto al vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

La iniciativa busca acotar el mandato constitucional del organismo a la preservación del valor de la moneda local y restringir de manera definitiva la asistencia financiera directa o indirecta hacia el Tesoro Nacional.

Durante la presentación, las autoridades propusieron la eliminación del artículo 20 de la ley vigente, el cual habilita la concesión de adelantos transitorios al Poder Ejecutivo. Bausili señaló que este mecanismo extraordinario se transformó en una práctica permanente que generó emisión monetaria sin respaldo y distorsiones en la inflación.

El proyecto de ley contempla además cinco modificaciones: fijar la estabilidad monetaria como objetivo único, prohibir la distribución de utilidades contables no efectivas, limitar la transferencia de reservas internacionales mediante letras intransferibles, exigir la intervención del Congreso para la destitución de autoridades y excluir a representantes del Ministerio de Economía del Directorio del banco.

Por su parte, el vicepresidente de la entidad precisó que el financiamiento acumulado del BCRA al Tesoro generó un perjuicio patrimonial estimado en 550.000 millones de dólares, cifra equivalente al 85% del Producto Interno Bruto.

Según el informe presentado, este déficit se desglosa en pérdidas por letras intransferibles, adelantos transitorios, reparto de dividendos y los costos derivados de la absorción de pesos sobrantes mediante pasivos remunerados.

Werning añadió que el impacto de estas transferencias derivó en un "impuesto inflacionario" sobre los salarios, ahorros y jubilaciones de la población, cuyo costo económico calculó en 390.000 millones de dólares.

Bajo esta premisa, las autoridades fundamentaron la necesidad de desvincular la política monetaria de las necesidades de caja del sector público. "El Banco Central tiene que ser agnóstico", afirmó Bausilli.

En relación con los aspectos operativos de la reforma, Bausili defendió los cambios planteados sobre el artículo 33, referidos a las garantías en operaciones de liquidez. El titular de la autoridad monetaria garantizó que la inembargabilidad de las reservas se mantendrá y aclaró que la facultad de utilizar activos externos como respaldo se restringirá exclusivamente a operaciones propias de la banca central, sin afectar encajes ni depósitos del sistema financiero.

Antes de finalizar la presentación ante el Senado, la conducción del BCRA rechazó el uso de herramientas monetarias para el direccionamiento del crédito o la aplicación de encajes diferenciales para sectores específicos, al considerar que actúan como subsidios implícitos que derivan en mayor emisión. Con ese argumento, Bausilli y Werning defendieron una legislación que impida repetir mecanismos de emisión y transferencia de reservas hacia el Tesoro.